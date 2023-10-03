https://ria.ru/20231003/azs-1900153863.html

Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России

Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России - РИА Новости, 03.10.2023

Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России

Задача правительства России, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции, заявил журналистам... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:12

2023-10-03T13:12

2023-10-03T14:00

россия

цены на нефть

экономика

александр новак

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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Задача правительства России, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции. Это соблюдалось в предыдущие годы, в этом году такая задача тоже стоит, и в следующем году", - сказал Новак в кулуарах Валдайского форума.По его словам, в этом году наблюдался значительный рост цен на бирже, а не на АЗС. "Те решения, которые были приняты о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привели к тому, что цены на бирже упали значительно, до 20%" - заметил он.Вице-премьер добавил, что Федеральная антимонопольная служба активно работает над тем, "чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев, которые сами покупают на бирже, а не производят на своих НПЗ"."Будем за этим строго следить", - заключил Новак.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

https://ria.ru/20231003/toplivo-1900167495.html

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россия, цены на нефть, экономика, александр новак