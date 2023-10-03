Рейтинг@Mail.ru
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 03.10.2023 (обновлено: 14:00 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/azs-1900153863.html
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России - РИА Новости, 03.10.2023
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России
Задача правительства России, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции, заявил журналистам... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:12
2023-10-03T14:00
россия
цены на нефть
экономика
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_54a9ae69d2b61ba13c06cb61f7d28d6a.jpg
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Задача правительства России, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции. Это соблюдалось в предыдущие годы, в этом году такая задача тоже стоит, и в следующем году", - сказал Новак в кулуарах Валдайского форума.По его словам, в этом году наблюдался значительный рост цен на бирже, а не на АЗС. "Те решения, которые были приняты о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привели к тому, что цены на бирже упали значительно, до 20%" - заметил он.Вице-премьер добавил, что Федеральная антимонопольная служба активно работает над тем, "чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев, которые сами покупают на бирже, а не производят на своих НПЗ"."Будем за этим строго следить", - заключил Новак.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
https://ria.ru/20231003/toplivo-1900167495.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_0b7b7123daa8c46996a859bd6a12dde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, цены на нефть, экономика, александр новак
Россия, Цены на нефть, Экономика, Александр Новак
Новак прокомментировал ситуацию с ценами на АЗС в России

Новак: цены на АЗС в течение года должны расти на уровне не выше инфляции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Стела автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Задача правительства России, чтобы цены на топливо на автомобильных заправках в стране в течение года росли на уровне не выше инфляции, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции. Это соблюдалось в предыдущие годы, в этом году такая задача тоже стоит, и в следующем году", - сказал Новак в кулуарах Валдайского форума.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо
Вчера, 13:57
По его словам, в этом году наблюдался значительный рост цен на бирже, а не на АЗС. "Те решения, которые были приняты о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привели к тому, что цены на бирже упали значительно, до 20%" - заметил он.
Вице-премьер добавил, что Федеральная антимонопольная служба активно работает над тем, "чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев, которые сами покупают на бирже, а не производят на своих НПЗ".
"Будем за этим строго следить", - заключил Новак.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен на топливо в том числе "серым" экспортом. Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
Рейтинг российских регионов по доступности бензина
Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения
31 июля, 00:01
 
РоссияЦены на нефтьЭкономикаАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала