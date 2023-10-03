https://ria.ru/20231003/atom-1900089939.html
Отечественный электромобиль "Атом" собрал 36 тысяч предзаказов
Отечественный электромобиль "Атом" собрал 36 тысяч предзаказов - РИА Новости, 03.10.2023
Отечественный электромобиль "Атом" собрал 36 тысяч предзаказов
Автокомпания "Кама" получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль "Атом", производство которого начнется в середине 2025 года, сообщили РИА... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:05
2023-10-03T07:05
2023-10-03T15:38
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871223489_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_41aee1b1349d0229d07557fd58ba4b02.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Автокомпания "Кама" получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль "Атом", производство которого начнется в середине 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя", — отметили в компании.Таким образом, бронирование электрокаров из первой партии завершилось. О начале предзаказа объявили в конце июля. Точную цену авто компания не раскрывает, но, по словам гендиректора "Камы" Игоря Поваразднюка, она будет соответствовать массовому ценовому сегменту. При этом, согласно данным на сайте "Атома", стоимость бронирования машины составляла семь тысяч рублей.Над созданием электромобиля работает команда из более чем 700 человек. Авто сможет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд, запас хода — 500 километров в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров и высота — 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро. Электрокары "Атом" будут производить на заводе "Москвич", где уже начались процессы по индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов.
https://ria.ru/20230823/atom-1891648397.html
https://ria.ru/20230918/avtomobili-1897082833.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871223489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ff6098fbe508866ff907f5db0beab4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии
Отечественный электромобиль "Атом" собрал 36 тысяч предзаказов
Электрокар "Атом" от "Камы" собрал 36 тысяч предзаказов в России
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Автокомпания "Кама" получила 36 тысяч предзаказов на отечественный электромобиль "Атом", производство которого начнется в середине 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
«
"Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя", — отметили в компании.
Таким образом, бронирование электрокаров из первой партии завершилось. О начале предзаказа объявили в конце июля.
Точную цену авто компания не раскрывает, но, по словам гендиректора "Камы" Игоря Поваразднюка, она будет соответствовать массовому ценовому сегменту. При этом, согласно данным на сайте "Атома", стоимость бронирования машины составляла семь тысяч рублей.
На заводе "Москвич" будут производить электромобили "Атом"
Над созданием электромобиля работает команда из более чем 700 человек. Авто сможет разгоняться до 100 километров в час за семь секунд, запас хода — 500 километров в зависимости от модели. По комфорту электрокар будет соответствовать С/D-классу, при этом он будет представлен в компактных габаритах: длина составит 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров и высота — 1615 миллиметров. Над дизайном электромобиля работало итальянское дизайн-бюро.
Электрокары "Атом" будут производить на заводе "Москвич", где уже начались процессы по индустриализации, отладке производства и построению функциональных процессов.
В Госдуме решили использовать только российские автомобили