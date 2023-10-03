https://ria.ru/20231003/ates-1900080654.html

Антонов ответил на заявление госдепа об участии Путина в саммите АТЭС

Антонов ответил на заявление госдепа об участии Путина в саммите АТЭС - РИА Новости, 03.10.2023

Антонов ответил на заявление госдепа об участии Путина в саммите АТЭС

Москва самостоятельно определит уровень своего участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, роль США состоит лишь в том, чтобы направить... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:04

2023-10-03T02:04

2023-10-03T02:32

россия

сша

саммит атэс

сан-франциско

анатолий антонов

telegram

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Москва самостоятельно определит уровень своего участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, роль США состоит лишь в том, чтобы направить приглашение, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом дипломат отреагировал на высказывания пресс-секретаря госдепартамента Мэттью Миллера, заявившего ранее днем, что США будут руководствоваться санкциями при отправке приглашения Москве на саммит АТЭС, а также о том, что приезд президента Владимира Путина на данный форум не ожидается."В деле рассылки приглашений Вашингтону, как председателю АТЭС, отведена техническая функция - составить документ и направить всем участникам объединения", - говорится в комментарии Антонова, опубликованном российской дипмиссией в Telegram."Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение", - подчеркнул Антонов.При этом он назвал примером нарушения международных обязательств попытки США обусловить рассылку приглашений на саммит АТЭС выполнением односторонних санкций.Как сообщил ранее РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев, Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия продолжит добиваться от США выполнения всех обязательств в рамках АТЭС.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20230929/ates-1899336859.html

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сша

сан-франциско

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россия, сша, саммит атэс , сан-франциско, анатолий антонов, telegram, владимир путин