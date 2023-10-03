https://ria.ru/20231003/atacms-1900153268.html

Армия США готова передать Киеву ATACMS

Армия США готова передать Киеву ATACMS - РИА Новости, 03.10.2023

Армия США готова передать Киеву ATACMS

Армия США готова передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, когда президент Джо Байден примет соответствующее решение, она уже определилась с ракетами,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:09

2023-10-03T13:09

2023-10-03T14:08

в мире

сша

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украина

россия

сергей лавров

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Армия США готова передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, когда президент Джо Байден примет соответствующее решение, она уже определилась с ракетами, которые отправит, передает агентство Блумберг со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша."Мы готовы, когда президент решит это сделать и если он примет это решение", - отметил Буш.По словам помощника министра, армия уже определилась с ракетами, которые отправит Украине. Отмечается, что у ВСУ уже есть пусковые установки, которые подойдут для ATACMS, однако им потребуются небольшие модификации.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html

https://ria.ru/20230925/reb-1898524666.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, украина, россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато