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Российский боец рассказал, как украинская артиллерия добивает свои же ДРГ
Российский боец рассказал, как украинская артиллерия добивает свои же ДРГ - РИА Новости, 03.10.2023
Российский боец рассказал, как украинская артиллерия добивает свои же ДРГ
Украинская артиллерия в зоне спецоперации добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T06:33
2023-10-03T06:33
2023-10-03T06:50
специальная военная операция на украине
польша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
кортес
в мире
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинская артиллерия в зоне спецоперации добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российской армией, рассказал РИА Новости боец Южной группировки войск Вооруженных сил России с позывным "Кортес". По его словам, вероятно, артрасчетами, которые наносят удары по украинским военным, управляют польские наемники."Помимо всего прочего, они (украинская армия) добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты,... потом проверочка. Там ДРГ не дошла до нас. Их "затрехсотило" (ранило), они (украинские военные) их закопали", - рассказал боец. По словам военного, на его практике были случаи, когда украинские ДРГ заходили в серую зону, нарывались на засаду, мины или иное огневое противодействие российских войск, несли потери ранеными и убитыми, а украинская армия вместо того, чтобы провести эвакуацию, накрывала собственную диверсионно-разведывательную группу артиллерийским огнем. Бойцы считают, что огневое поражение по раненым украинским военнослужащим наносятся орудиями, на которых служат расчеты, состоящие из польских наемников."Ребята забирали пленных, говорят, на артиллерии у них (ВСУ) поляки сидят. То есть, поляки сидят,… может, поэтому они и добивают украинцев", - заключил российский боец. Солдаты и офицеры российской армии на авдеевском, запорожском и херсонском направлениях неоднократно сообщали, что сталкивались с иностранными наемниками, в том числе из Польши. Кроме того, офицеры отмечают, что украинская армия часто стала применять тактику британского спецназа SAS.
https://ria.ru/20230925/spetsnaz-1898522504.html
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польша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, кортес, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Кортес, В мире
Российский боец рассказал, как украинская артиллерия добивает свои же ДРГ
Российский боец сообщил, что артиллерия ВСУ в зоне СВО добивает свои же ДРГ