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Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ - РИА Новости, 03.10.2023
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22:21 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/armeniya-1900300289.html
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ - РИА Новости, 03.10.2023
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ
Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:21
2023-10-03T22:21
ереван
армения
франция
арарат мирзоян
катрин колонна
одкб
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для Франции прекращения взаимодействия Армении с ОДКБ для налаживания армяно-французского оборонного сотрудничества. Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Еревану, чтобы он смог обеспечить свою защиту. Вопрос о взаимодействии с ОДКБ в контексте планируемого армяно-французского соглашения был задан главе МИД Франции, однако она переадресовала его армянскому коллеге, добавив лишь, что Ереван и Париж уже согласовали ряд вопросов и действуют в этой сфере "с серьезной ответственностью, чтобы не создавать эскалации", осознавая, что "рядом с Арменией есть враждебно настроенный сосед". "Речь идет о содействии оборонному потенциалу Армении... Что касается второй части вашего вопроса, могу заверить, что наши партнеры никогда не ставили перед нами требований... о выходе из ОДКБ", - сказал Мирзоян.
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899023356.html
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ереван, армения, франция, арарат мирзоян, катрин колонна, одкб
Ереван, Армения, Франция, Арарат Мирзоян, Катрин Колонна, ОДКБ
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ

Мирзоян: международные партнеры не требовали от Армении выхода из ОДКБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для Франции прекращения взаимодействия Армении с ОДКБ для налаживания армяно-французского оборонного сотрудничества.
Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Еревану, чтобы он смог обеспечить свою защиту.
Вопрос о взаимодействии с ОДКБ в контексте планируемого армяно-французского соглашения был задан главе МИД Франции, однако она переадресовала его армянскому коллеге, добавив лишь, что Ереван и Париж уже согласовали ряд вопросов и действуют в этой сфере "с серьезной ответственностью, чтобы не создавать эскалации", осознавая, что "рядом с Арменией есть враждебно настроенный сосед".
«
"Речь идет о содействии оборонному потенциалу Армении... Что касается второй части вашего вопроса, могу заверить, что наши партнеры никогда не ставили перед нами требований... о выходе из ОДКБ", - сказал Мирзоян.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Франция усилит сотрудничество с Арменией в сфере обороны
27 сентября, 18:06
 
ЕреванАрменияФранцияАрарат МирзоянКатрин КолоннаОДКБ
 
 
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