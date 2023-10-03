https://ria.ru/20231003/armeniya-1900300289.html
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ - РИА Новости, 03.10.2023
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ
Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:21
2023-10-03T22:21
2023-10-03T22:21
ереван
армения
франция
арарат мирзоян
катрин колонна
одкб
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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для Франции прекращения взаимодействия Армении с ОДКБ для налаживания армяно-французского оборонного сотрудничества. Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Еревану, чтобы он смог обеспечить свою защиту. Вопрос о взаимодействии с ОДКБ в контексте планируемого армяно-французского соглашения был задан главе МИД Франции, однако она переадресовала его армянскому коллеге, добавив лишь, что Ереван и Париж уже согласовали ряд вопросов и действуют в этой сфере "с серьезной ответственностью, чтобы не создавать эскалации", осознавая, что "рядом с Арменией есть враждебно настроенный сосед". "Речь идет о содействии оборонному потенциалу Армении... Что касается второй части вашего вопроса, могу заверить, что наши партнеры никогда не ставили перед нами требований... о выходе из ОДКБ", - сказал Мирзоян.
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899023356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, армения, франция, арарат мирзоян, катрин колонна, одкб
Ереван, Армения, Франция, Арарат Мирзоян, Катрин Колонна, ОДКБ
Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ
Мирзоян: международные партнеры не требовали от Армении выхода из ОДКБ