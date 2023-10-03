https://ria.ru/20231003/armeniya-1900300289.html

Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ

Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ - РИА Новости, 03.10.2023

Ереван заявил, что западные партнеры не требовали от него выхода из ОДКБ

Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:21

2023-10-03T22:21

2023-10-03T22:21

ереван

армения

франция

арарат мирзоян

катрин колонна

одкб

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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Международные партнеры не требовали от Еревана выхода из ОДКБ, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе брифинга, отвечая на вопрос, важно ли для Франции прекращения взаимодействия Армении с ОДКБ для налаживания армяно-французского оборонного сотрудничества. Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Еревану, чтобы он смог обеспечить свою защиту. Вопрос о взаимодействии с ОДКБ в контексте планируемого армяно-французского соглашения был задан главе МИД Франции, однако она переадресовала его армянскому коллеге, добавив лишь, что Ереван и Париж уже согласовали ряд вопросов и действуют в этой сфере "с серьезной ответственностью, чтобы не создавать эскалации", осознавая, что "рядом с Арменией есть враждебно настроенный сосед". "Речь идет о содействии оборонному потенциалу Армении... Что касается второй части вашего вопроса, могу заверить, что наши партнеры никогда не ставили перед нами требований... о выходе из ОДКБ", - сказал Мирзоян.

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899023356.html

ереван

армения

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, армения, франция, арарат мирзоян, катрин колонна, одкб