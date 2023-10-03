https://ria.ru/20231003/armeniya-1900213151.html
Ратификация Арменией Римского статута вызовет цепную реакцию, заявили в ГД
Ратификация Арменией Римского статута вызовет цепную реакцию, заявили в ГД - РИА Новости, 03.10.2023
Ратификация Арменией Римского статута вызовет цепную реакцию, заявили в ГД
Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) вызовет в Армении необратимую цепную реакцию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:56
2023-10-03T16:56
2023-10-03T16:57
госдума рф
армения
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международный уголовный суд
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) вызовет в Армении необратимую цепную реакцию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа. "Считаю принятие подобных решений внутренними проблемами и правом самой Армении. Но я очень надеюсь, что такие решения принимаются осознанно и взвешенно, так как ратификация Римского статута вызовет необратимую цепную реакцию абсолютно во всех сферах жизнедеятельности и без того нестабильной Армении, что в итоге приведет к расколу, делению и противостоянию внутри гражданского общества", - сказал Шеремет. По его словам, заискивание перед Западом приведет Армению к глубокому политическому и экономическому кризису, с прямой дорогой к "полной потери суверенитета страны" и превращения в "новую западную колонию".
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госдума рф, армения, в мире, международный уголовный суд, михаил шеремет
Госдума РФ, Армения, В мире, Международный уголовный суд, Михаил Шеремет
Ратификация Арменией Римского статута вызовет цепную реакцию, заявили в ГД
Шеремет: ратификация Арменией Римского статута МУС вызовет цепную реакцию