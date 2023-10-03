https://ria.ru/20231003/armeniya-1900152261.html

В Совфеде прокомментировали ратификацию Арменией Римского статута МУС

В Совфеде прокомментировали ратификацию Арменией Римского статута МУС - РИА Новости, 03.10.2023

В Совфеде прокомментировали ратификацию Арменией Римского статута МУС

Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда не разрушит многовековую дружбу народов России и Армении, уверен вице-спикер... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:05

2023-10-03T13:05

2023-10-03T13:06

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда не разрушит многовековую дружбу народов России и Армении, уверен вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Однако такое решение – недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул Воробьев в своем Telegram-канале. Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, следует из результатов голосования. "Я уверен, что никаким силам не удастся разрушить многовековую дружбу российского и армянского народа", - написал Воробьев. Одновременно он отметил, что это решение воспринимается как "недружественный шаг в отношении нашего лидера" - президента РФ Владимира Путина. "Решение армянских парламентариев разрушает те конструктивные и доверительные отношения, которые сложились в рамках работы нашей российско-армянской Межпарламентской комиссии", - заключил парламентарий. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур. Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

https://ria.ru/20230926/antonov-1898616810.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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россия, армения, в мире, международный уголовный суд