https://ria.ru/20231003/armeniya-1900116772.html
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута - РИА Новости, 03.10.2023
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда в парламенте, передает корреспондент РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T11:04
2023-10-03T11:04
2023-10-03T12:12
в мире
армения
международный уголовный суд
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.Так, во фракции "Армения" заявили, что считают антиконституционной ратификацию Римского статута по представленной процедуре. Там полагают, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе.В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями.В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом и его статут не ратифицировали такие могущественные державы — постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям. Национальное собрание Армении сегодня приступило к обсуждению Римского статута. В случае ратификации документа парламентом его подпишет президент, а через 60 дней он вступит в силу.Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, международный уголовный суд, никол пашинян
В мире, Армения, Международный уголовный суд, Никол Пашинян
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута
Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута МУС
ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.
Так, во фракции "Армения" заявили, что считают антиконституционной ратификацию Римского статута по представленной процедуре. Там полагают, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российские власти обвиняют в "депортации" детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны. Намерение Еревана ратифицировать Римский статут Россия расценивает как недружественный шаг, об этом в МИД заявили послу Армении Вагаршаку Арутюняну.
В Республиканской партии Армении
, входящей во фракцию "Честь имею", указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями.
В РПА заявили, что Международный уголовный суд
является крайне политизированным органом и его статут не ратифицировали такие могущественные державы — постоянные члены Совбеза ООН
, как США
, Китай
и Россия
. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям.
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут
Национальное собрание Армении сегодня приступило к обсуждению Римского статута. В случае ратификации документа парламентом его подпишет президент, а через 60 дней он вступит в силу.
Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян
, Ереван
решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ
и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Право на катастрофу: Россия должна Армении