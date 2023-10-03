https://ria.ru/20231003/armeniya-1900116772.html

Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута

Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута - РИА Новости, 03.10.2023

Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении Римского статута

Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда в парламенте, передает корреспондент РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T11:04

2023-10-03T11:04

2023-10-03T12:12

в мире

армения

международный уголовный суд

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Армянская оппозиция отказалась участвовать в обсуждении вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда в парламенте, передает корреспондент РИА Новости.Так, во фракции "Армения" заявили, что считают антиконституционной ратификацию Римского статута по представленной процедуре. Там полагают, что она не может быть предметом обсуждений на данном этапе.В Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями.В РПА заявили, что Международный уголовный суд является крайне политизированным органом и его статут не ратифицировали такие могущественные державы — постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям. Национальное собрание Армении сегодня приступило к обсуждению Римского статута. В случае ратификации документа парламентом его подпишет президент, а через 60 дней он вступит в силу.Как заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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в мире, армения, международный уголовный суд, никол пашинян