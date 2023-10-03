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Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики - РИА Новости, 03.10.2023
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Мурманская область
 
22:56 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/arktika-1900302758.html
Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики
Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики - РИА Новости, 03.10.2023
Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики
Участники рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ согласовали подход к определению "опорных населенных пунктов АЗРФ", главным критерием... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:56
2023-10-03T22:56
мурманская область
россия
арктика
мурманская область
алексей чекунков
андрей чибис
владимир путин
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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Участники рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ согласовали подход к определению "опорных населенных пунктов АЗРФ", главным критерием станет не количество живущих там людей, а значимость территории для развития Арктики, сообщил возглавляющий группу губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Главным критерием "опоры" станет не количество проживающих в населенном пункте людей, а значение такой территории для развития Арктики", - написал Чибис. Он отметил, что по этим критериям будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития. Предложение составить перечень таких населенных пунктов было вынесено на встрече с президентом России Владимиром Путиным и поддержано им. Чибис пояснил, что в дальнейшем этот список будет утвержден на штабе по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗРФ Минвостокразвития России, который возглавил Алексей Чекунков. "Это крайне ответственная работа. Каждый населенный пункт РФ – бесценен и важен. Однако приоритизация важна, но она должна быть абсолютно прозрачной", - отметил Чекунков, слова которого приводятся в сообщении министерства информационной политики Мурманской области. Глава Минвостокразвития отметил, что подобная работа уже ведется на Дальнем Востоке – с привлечением профессиональных экспертов и жителей создаются мастер-планы. Ранее при рабочей группе был создан экспертный совет, который подготовил предложения по определению подходов и критериев по определению опорных населённых пунктов в АЗРФ (Арктической зоне Российской Федерации). Как отметили в региональном мининформе, определить перечень опорных населенных пунктов АЗРФ планируется в срок до 1 ноября 2023 года. В дальнейшем формировать меры поддержки и рассматривать разработанные мастер-планы будет штаб по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗ РФ, его совместно с Чекунковым возглавит Чибис.
https://ria.ru/20231003/chibis-1900239853.html
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россия, арктика, мурманская область, алексей чекунков, андрей чибис, владимир путин
Мурманская область, Россия, Арктика, Мурманская область, Алексей Чекунков, Андрей Чибис, Владимир Путин

Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Участники рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ согласовали подход к определению "опорных населенных пунктов АЗРФ", главным критерием станет не количество живущих там людей, а значимость территории для развития Арктики, сообщил возглавляющий группу губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«
"Главным критерием "опоры" станет не количество проживающих в населенном пункте людей, а значение такой территории для развития Арктики", - написал Чибис.
Он отметил, что по этим критериям будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития. Предложение составить перечень таких населенных пунктов было вынесено на встрече с президентом России Владимиром Путиным и поддержано им.
Чибис пояснил, что в дальнейшем этот список будет утвержден на штабе по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗРФ Минвостокразвития России, который возглавил Алексей Чекунков.
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«
"Это крайне ответственная работа. Каждый населенный пункт РФ – бесценен и важен. Однако приоритизация важна, но она должна быть абсолютно прозрачной", - отметил Чекунков, слова которого приводятся в сообщении министерства информационной политики Мурманской области.
Глава Минвостокразвития отметил, что подобная работа уже ведется на Дальнем Востоке – с привлечением профессиональных экспертов и жителей создаются мастер-планы. Ранее при рабочей группе был создан экспертный совет, который подготовил предложения по определению подходов и критериев по определению опорных населённых пунктов в АЗРФ (Арктической зоне Российской Федерации).
Как отметили в региональном мининформе, определить перечень опорных населенных пунктов АЗРФ планируется в срок до 1 ноября 2023 года. В дальнейшем формировать меры поддержки и рассматривать разработанные мастер-планы будет штаб по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗ РФ, его совместно с Чекунковым возглавит Чибис.
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