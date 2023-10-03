Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Участники рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ согласовали подход к определению "опорных населенных пунктов АЗРФ", главным критерием станет не количество живущих там людей, а значимость территории для развития Арктики, сообщил возглавляющий группу губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
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"Главным критерием "опоры" станет не количество проживающих в населенном пункте людей, а значение такой территории для развития Арктики", - написал Чибис.
Он отметил, что по этим критериям будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития. Предложение составить перечень таких населенных пунктов было вынесено на встрече с президентом России Владимиром Путиным и поддержано им.
Чибис пояснил, что в дальнейшем этот список будет утвержден на штабе по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗРФ Минвостокразвития России, который возглавил Алексей Чекунков.
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"Это крайне ответственная работа. Каждый населенный пункт РФ – бесценен и важен. Однако приоритизация важна, но она должна быть абсолютно прозрачной", - отметил Чекунков, слова которого приводятся в сообщении министерства информационной политики Мурманской области.
Глава Минвостокразвития отметил, что подобная работа уже ведется на Дальнем Востоке – с привлечением профессиональных экспертов и жителей создаются мастер-планы. Ранее при рабочей группе был создан экспертный совет, который подготовил предложения по определению подходов и критериев по определению опорных населённых пунктов в АЗРФ (Арктической зоне Российской Федерации).
Как отметили в региональном мининформе, определить перечень опорных населенных пунктов АЗРФ планируется в срок до 1 ноября 2023 года. В дальнейшем формировать меры поддержки и рассматривать разработанные мастер-планы будет штаб по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗ РФ, его совместно с Чекунковым возглавит Чибис.