https://ria.ru/20231003/arktika-1900302758.html

Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики

Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики - РИА Новости, 03.10.2023

Критерием "опорных населенных пунктов" станет их значимость для Арктики

Участники рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ согласовали подход к определению "опорных населенных пунктов АЗРФ", главным критерием... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:56

2023-10-03T22:56

2023-10-03T22:56

мурманская область

россия

арктика

мурманская область

алексей чекунков

андрей чибис

владимир путин

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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Участники рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ согласовали подход к определению "опорных населенных пунктов АЗРФ", главным критерием станет не количество живущих там людей, а значимость территории для развития Арктики, сообщил возглавляющий группу губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. "Главным критерием "опоры" станет не количество проживающих в населенном пункте людей, а значение такой территории для развития Арктики", - написал Чибис. Он отметил, что по этим критериям будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития. Предложение составить перечень таких населенных пунктов было вынесено на встрече с президентом России Владимиром Путиным и поддержано им. Чибис пояснил, что в дальнейшем этот список будет утвержден на штабе по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗРФ Минвостокразвития России, который возглавил Алексей Чекунков. "Это крайне ответственная работа. Каждый населенный пункт РФ – бесценен и важен. Однако приоритизация важна, но она должна быть абсолютно прозрачной", - отметил Чекунков, слова которого приводятся в сообщении министерства информационной политики Мурманской области. Глава Минвостокразвития отметил, что подобная работа уже ведется на Дальнем Востоке – с привлечением профессиональных экспертов и жителей создаются мастер-планы. Ранее при рабочей группе был создан экспертный совет, который подготовил предложения по определению подходов и критериев по определению опорных населённых пунктов в АЗРФ (Арктической зоне Российской Федерации). Как отметили в региональном мининформе, определить перечень опорных населенных пунктов АЗРФ планируется в срок до 1 ноября 2023 года. В дальнейшем формировать меры поддержки и рассматривать разработанные мастер-планы будет штаб по вопросам развития городов и иных населенных пунктов АЗ РФ, его совместно с Чекунковым возглавит Чибис.

https://ria.ru/20231003/chibis-1900239853.html

https://ria.ru/20230919/zavod-1897307961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, арктика, мурманская область, алексей чекунков, андрей чибис, владимир путин