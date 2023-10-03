https://ria.ru/20231003/arestovich-1900154438.html

Арестовича объявили в розыск в России

Арестовича объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.10.2023

Арестовича объявили в розыск в России

Бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД России. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:15

2023-10-03T13:15

2023-10-03T16:06

специальная военная операция на украине

алексей арестович

россия

украина

в мире

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД России."Арестович Алексей. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.В мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Алексей Арестович — украинский политический деятель и блогер. С 2020 по 2023 год он работал внештатным советником главы офиса Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей арестович , россия, украина, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский