https://ria.ru/20231003/arestovich-1900154438.html
Арестовича объявили в розыск в России
Арестовича объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.10.2023
Арестовича объявили в розыск в России
Бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД России. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:15
2023-10-03T13:15
2023-10-03T16:06
специальная военная операция на украине
алексей арестович
россия
украина
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД России."Арестович Алексей. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится на сайте.В мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Алексей Арестович — украинский политический деятель и блогер. С 2020 по 2023 год он работал внештатным советником главы офиса Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230925/sud-1898481321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей арестович , россия, украина, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Алексей Арестович , Россия, Украина, В мире, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Владимир Зеленский
Арестовича объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича