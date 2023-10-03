В МВД Британии назвали протестующих климатических активистов "экоидиотами"
Глава МВД Британии назвала протестующих климатических активистов "экоидиотами"
© AP Photo / Matt DunhamСуэлла Браверман
© AP Photo / Matt Dunham
Суэлла Браверман. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов "экоидиотами", её высказывание прозвучало на ежегодном съезде Консервативной партии.
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"На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка… между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, мешают работникам добираться на работу и мешают машинам скорой помощи добираться до больниц", - заявила она в ходе выступления. Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Браверман отметила, что юристы оппозиционной Лейбористской партии оказывают им правовую поддержку, а многие доноры финансируют их деятельность.
Ранее сообщалось, что только за три месяца 2023 года - в период с апреля по июнь - протесты экоактивистов обошлись британской казне в девять миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в мае сотрудники лондонской полиции потеряли часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен, отвечая на вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения Just Stop Oil.
В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.