https://ria.ru/20231003/aktivisty-1900285598.html

В МВД Британии назвали протестующих климатических активистов "экоидиотами"

В МВД Британии назвали протестующих климатических активистов "экоидиотами" - РИА Новости, 03.10.2023

В МВД Британии назвали протестующих климатических активистов "экоидиотами"

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов "экоидиотами", её высказывание прозвучало... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T19:37

2023-10-03T19:37

2023-10-03T19:37

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов "экоидиотами", её высказывание прозвучало на ежегодном съезде Консервативной партии. "На следующих выборах также будет вестись борьба по вопросу закона и порядка… между правительством консерваторов, которое хочет помочь обычным людям жить своей жизнью без препятствий, и Лейбористской партией, выражающей поддержку экоидиотам, которые блокируют наши дороги, мешают мамам отвозить детей в школу, мешают работникам добираться на работу и мешают машинам скорой помощи добираться до больниц", - заявила она в ходе выступления. Трансляцию вёл телеканал Sky News. Браверман отметила, что юристы оппозиционной Лейбористской партии оказывают им правовую поддержку, а многие доноры финансируют их деятельность. Ранее сообщалось, что только за три месяца 2023 года - в период с апреля по июнь - протесты экоактивистов обошлись британской казне в девять миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в мае сотрудники лондонской полиции потеряли часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен, отвечая на вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения Just Stop Oil. В 2022 году активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили протестные акции. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.

https://ria.ru/20230930/mestorozhdenie-1899657621.html

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