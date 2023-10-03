https://ria.ru/20231003/afganistan-1900302550.html

СМИ: на северо-востоке Афганистана ликвидировали ячейку ИГ**

СМИ: на северо-востоке Афганистана ликвидировали ячейку ИГ** - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: на северо-востоке Афганистана ликвидировали ячейку ИГ**

Движение "Талибан*" выявило ячейку ИГ** в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, передает агентство Al-Mersaad. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:51

2023-10-03T22:51

2023-10-03T22:51

в мире

бадахшан

талибан

исламское государство

афганистан

кабул (город)

оон

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Движение "Талибан*" выявило ячейку ИГ** в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, передает агентство Al-Mersaad. Агентство опубликовало видеозапись с признанием арестованного члена террористической сети. По словам руководителя ячейки, среди террористических актов группировки числятся нападения на начальника полиции в городе Файзабад, атаки террористов-смертников на заместителя губернатора провинции Бадахшан, а также на банк в Кабуле. При этом точное количество задержанных боевиков не уточняется. На видео также показаны оружие и снаряжение, которые боевики пытались переправить в район Шухада в Бадахшане для расширения зоны своей деятельности.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html

https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1898076987.html

бадахшан

афганистан

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в мире, бадахшан, талибан, исламское государство, афганистан, кабул (город), оон