Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме
Губернатор Дегтярев: объекты ЖКХ Хабаровского края готовы к зиме на 95 процентов
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Объекты отрасли ЖКХ Хабаровского края готовы к предстоящей зиме на 95%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
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"На финишной прямой находится подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2023/24 годов. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края ответственные зампреды мне отчитались о 95-ти процентной готовности объектов отрасли ЖКХ к зиме", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как сообщало ранее правительство региона, с 1 сентября отопительный сезон стартовал на севере Хабаровского края: батареи запустили в поселениях Аим, Джигда и Нелькан, расположенных в захребтовой части Аяно-Майского района, а также в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского округа.
Как отметил глава региона, на сегодня отопительный сезон на севере региона начался в полном объеме, включая Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и имени Полины Осипенко районы.
"На этой неделе постепенно запускаются в работу котельные в Комсомольском, Николаевском, Солнечном районе. Работы ведутся в графике с обязательной поправкой на погодные условия в территориях", - добавил губернатор.
В свою очередь мэрия Хабаровска сообщила, что отопительный сезон в городе стартует через неделю: тепло планируют запустить 9 октября. Дата может быть скорректирована в зависимости от погодных условий, уточнили в горадминистрации. Кроме того, в мэрии обратили внимание, что 100% домов краевого центра получили паспорта готовности к зиме. Как обычно, сначала батареи станут горячими в социальных учреждениях - детсадах, больницах, школах, а чуть позже тепло дадут и в жилые дома.
Тепло в дома необходимо подавать лишь после того, как в течение пяти дней подряд на улице среднесуточная температура не поднимается выше плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни предстоит заметное снижение температуры воздуха.
В северные районы Хабаровского края уголь, моторные масла и бензин доставлены в полном объеме, информировало в сентябре правительство региона. Северный завоз планируется завершить до 20 октября.