https://ria.ru/20231002/zima-1899824453.html

Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме

Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме - РИА Новости, 02.10.2023

Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме

Объекты отрасли ЖКХ Хабаровского края готовы к предстоящей зиме на 95%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:45

2023-10-02T06:45

2023-10-02T06:45

хабаровский край

хабаровский край

нелькан

солнечный район

михаил дегтярев

отопительный сезон 2023-2024 в россии

общество

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ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Объекты отрасли ЖКХ Хабаровского края готовы к предстоящей зиме на 95%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "На финишной прямой находится подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2023/24 годов. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края ответственные зампреды мне отчитались о 95-ти процентной готовности объектов отрасли ЖКХ к зиме", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Как сообщало ранее правительство региона, с 1 сентября отопительный сезон стартовал на севере Хабаровского края: батареи запустили в поселениях Аим, Джигда и Нелькан, расположенных в захребтовой части Аяно-Майского района, а также в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского округа. Как отметил глава региона, на сегодня отопительный сезон на севере региона начался в полном объеме, включая Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и имени Полины Осипенко районы. "На этой неделе постепенно запускаются в работу котельные в Комсомольском, Николаевском, Солнечном районе. Работы ведутся в графике с обязательной поправкой на погодные условия в территориях", - добавил губернатор. В свою очередь мэрия Хабаровска сообщила, что отопительный сезон в городе стартует через неделю: тепло планируют запустить 9 октября. Дата может быть скорректирована в зависимости от погодных условий, уточнили в горадминистрации. Кроме того, в мэрии обратили внимание, что 100% домов краевого центра получили паспорта готовности к зиме. Как обычно, сначала батареи станут горячими в социальных учреждениях - детсадах, больницах, школах, а чуть позже тепло дадут и в жилые дома. Тепло в дома необходимо подавать лишь после того, как в течение пяти дней подряд на улице среднесуточная температура не поднимается выше плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни предстоит заметное снижение температуры воздуха. В северные районы Хабаровского края уголь, моторные масла и бензин доставлены в полном объеме, информировало в сентябре правительство региона. Северный завоз планируется завершить до 20 октября.

https://ria.ru/20230920/sneg-1897450822.html

хабаровский край

нелькан

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хабаровский край, нелькан, солнечный район, михаил дегтярев, отопительный сезон 2023-2024 в россии, общество