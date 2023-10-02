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Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме - РИА Новости, 02.10.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
06:45 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zima-1899824453.html
Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме
Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме - РИА Новости, 02.10.2023
Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме
Объекты отрасли ЖКХ Хабаровского края готовы к предстоящей зиме на 95%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:45
2023-10-02T06:45
хабаровский край
хабаровский край
нелькан
солнечный район
михаил дегтярев
отопительный сезон 2023-2024 в россии
общество
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ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Объекты отрасли ЖКХ Хабаровского края готовы к предстоящей зиме на 95%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "На финишной прямой находится подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2023/24 годов. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края ответственные зампреды мне отчитались о 95-ти процентной готовности объектов отрасли ЖКХ к зиме", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Как сообщало ранее правительство региона, с 1 сентября отопительный сезон стартовал на севере Хабаровского края: батареи запустили в поселениях Аим, Джигда и Нелькан, расположенных в захребтовой части Аяно-Майского района, а также в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского округа. Как отметил глава региона, на сегодня отопительный сезон на севере региона начался в полном объеме, включая Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и имени Полины Осипенко районы. "На этой неделе постепенно запускаются в работу котельные в Комсомольском, Николаевском, Солнечном районе. Работы ведутся в графике с обязательной поправкой на погодные условия в территориях", - добавил губернатор. В свою очередь мэрия Хабаровска сообщила, что отопительный сезон в городе стартует через неделю: тепло планируют запустить 9 октября. Дата может быть скорректирована в зависимости от погодных условий, уточнили в горадминистрации. Кроме того, в мэрии обратили внимание, что 100% домов краевого центра получили паспорта готовности к зиме. Как обычно, сначала батареи станут горячими в социальных учреждениях - детсадах, больницах, школах, а чуть позже тепло дадут и в жилые дома. Тепло в дома необходимо подавать лишь после того, как в течение пяти дней подряд на улице среднесуточная температура не поднимается выше плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни предстоит заметное снижение температуры воздуха. В северные районы Хабаровского края уголь, моторные масла и бензин доставлены в полном объеме, информировало в сентябре правительство региона. Северный завоз планируется завершить до 20 октября.
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хабаровский край, нелькан, солнечный район, михаил дегтярев, отопительный сезон 2023-2024 в россии, общество
Хабаровский край, Хабаровский край, Нелькан, Солнечный район, Михаил Дегтярев, Отопительный сезон 2023-2024 в России, Общество
Губернатор Дегтярев оценил готовность Хабаровского края к зиме

Губернатор Дегтярев: объекты ЖКХ Хабаровского края готовы к зиме на 95 процентов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 2 окт - РИА Новости. Объекты отрасли ЖКХ Хабаровского края готовы к предстоящей зиме на 95%, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
«
"На финишной прямой находится подготовка коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2023/24 годов. Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края ответственные зампреды мне отчитались о 95-ти процентной готовности объектов отрасли ЖКХ к зиме", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Как сообщало ранее правительство региона, с 1 сентября отопительный сезон стартовал на севере Хабаровского края: батареи запустили в поселениях Аим, Джигда и Нелькан, расположенных в захребтовой части Аяно-Майского района, а также в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского округа.
Как отметил глава региона, на сегодня отопительный сезон на севере региона начался в полном объеме, включая Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и имени Полины Осипенко районы.
"На этой неделе постепенно запускаются в работу котельные в Комсомольском, Николаевском, Солнечном районе. Работы ведутся в графике с обязательной поправкой на погодные условия в территориях", - добавил губернатор.
В свою очередь мэрия Хабаровска сообщила, что отопительный сезон в городе стартует через неделю: тепло планируют запустить 9 октября. Дата может быть скорректирована в зависимости от погодных условий, уточнили в горадминистрации. Кроме того, в мэрии обратили внимание, что 100% домов краевого центра получили паспорта готовности к зиме. Как обычно, сначала батареи станут горячими в социальных учреждениях - детсадах, больницах, школах, а чуть позже тепло дадут и в жилые дома.
Тепло в дома необходимо подавать лишь после того, как в течение пяти дней подряд на улице среднесуточная температура не поднимается выше плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни предстоит заметное снижение температуры воздуха.
В северные районы Хабаровского края уголь, моторные масла и бензин доставлены в полном объеме, информировало в сентябре правительство региона. Северный завоз планируется завершить до 20 октября.
Первый снег выпал в Хабаровске 20 сентября 2023
В Хабаровском крае выпал первый снег
20 сентября, 09:46
 
Хабаровский крайХабаровский крайНельканСолнечный районМихаил ДегтяревОтопительный сезон 2023-2024 в РоссииОбщество
 
 
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