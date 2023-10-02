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В Туве экс-полицейские, поджегшие жертву, получили 32 года колонии на двоих - РИА Новости, 02.10.2023
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15:47 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zhertva-1899988041.html
В Туве экс-полицейские, поджегшие жертву, получили 32 года колонии на двоих
В Туве экс-полицейские, поджегшие жертву, получили 32 года колонии на двоих - РИА Новости, 02.10.2023
В Туве экс-полицейские, поджегшие жертву, получили 32 года колонии на двоих
Верховный суд Тувы приговорил к 14 и 18 годам лишения свободы двух бывших полицейских, один из которых облил жертву бензином и поджег, а второй из сострадания... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:47
2023-10-02T15:47
происшествия
кызыл
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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд Тувы приговорил к 14 и 18 годам лишения свободы двух бывших полицейских, один из которых облил жертву бензином и поджег, а второй из сострадания нанес несколько ударов молотком по голове, сообщает прокуратура республики. Как установил суд, в марте 2008 года в Кызыле сотрудники полиции ночью вывезли на пустырь закованного в наручники задержанного. Там начальник отдела полиции стал требовать от него извинений за высказанные им угрозы в его адрес и адрес его семьи. Когда тот отказался извиняться, он сначала избил его, а затем облил бензином и поджег. Второй полицейский "из чувства сострадания к последнему и желания скорее прекратить мучения горевшего" ударил заживо горевшего несколько раз молотком по голове. В результате задержанный скончался на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 18 и 14 лет, с ограничением свободы и отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. Согласившись с позицией прокурора, суд лишил бывшего начальника отдела полиции специального звания полковника полиции", - сказано в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230929/prigovor-1899473901.html
https://ria.ru/20230704/politseyskiy-1882259219.html
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происшествия, кызыл
Происшествия, Кызыл
В Туве экс-полицейские, поджегшие жертву, получили 32 года колонии на двоих

В Туве экс-полицейские, избившие и поджегшие жертву, получили 32 года на двоих

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд Тувы приговорил к 14 и 18 годам лишения свободы двух бывших полицейских, один из которых облил жертву бензином и поджег, а второй из сострадания нанес несколько ударов молотком по голове, сообщает прокуратура республики.
Как установил суд, в марте 2008 года в Кызыле сотрудники полиции ночью вывезли на пустырь закованного в наручники задержанного. Там начальник отдела полиции стал требовать от него извинений за высказанные им угрозы в его адрес и адрес его семьи. Когда тот отказался извиняться, он сначала избил его, а затем облил бензином и поджег. Второй полицейский "из чувства сострадания к последнему и желания скорее прекратить мучения горевшего" ударил заживо горевшего несколько раз молотком по голове. В результате задержанный скончался на месте.
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29 сентября, 15:26
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на срок 18 и 14 лет, с ограничением свободы и отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. Согласившись с позицией прокурора, суд лишил бывшего начальника отдела полиции специального звания полковника полиции", - сказано в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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