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СМИ: Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zerno-1899989302.html
СМИ: Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом
СМИ: Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опроверг сообщения, что военно-морской флот Соединенного Королевства будет направлен для защиты судов, вывозящих... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:54
2023-10-02T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
грант шэппс
нато
зерновая сделка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опроверг сообщения, что военно-морской флот Соединенного Королевства будет направлен для защиты судов, вывозящих украинское зерно в Черном море, сообщает в понедельник газета Guardian. "Грант Шэппс, министр обороны Великобритании, открестился от сообщений о том, что Королевский военно-морской флот Великобритании мог бы оказывать помощь в защите коммерческих судов, перевозящих украинское зерно и другие продовольственные товары, вывозящиеся в Черное море", - приводит газета слова министра, которые он произнес в понедельник на съезде Консервативной партии. Министр также добавил, что участие британских ВМС в патрулировании Черного моря не планируется, хотя Великобритания и другие страны могли бы сыграть консультативную роль, чтобы помочь Украине с экспортом продовольствия, говорится в статье. Ранее министр обороны Грант Шэппс в интервью газете Telegraph сказал, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230908/britaniya-1894876259.html
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в мире, украина, великобритания, грант шэппс, нато, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Грант Шэппс, НАТО, Зерновая сделка, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Британия не планирует защищать суда с украинским зерном своим флотом

Guardian: Британия не будет посылать флот для защиты судов с украинским зерном

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс опроверг сообщения, что военно-морской флот Соединенного Королевства будет направлен для защиты судов, вывозящих украинское зерно в Черном море, сообщает в понедельник газета Guardian.
"Грант Шэппс, министр обороны Великобритании, открестился от сообщений о том, что Королевский военно-морской флот Великобритании мог бы оказывать помощь в защите коммерческих судов, перевозящих украинское зерно и другие продовольственные товары, вывозящиеся в Черное море", - приводит газета слова министра, которые он произнес в понедельник на съезде Консервативной партии. Министр также добавил, что участие британских ВМС в патрулировании Черного моря не планируется, хотя Великобритания и другие страны могли бы сыграть консультативную роль, чтобы помочь Украине с экспортом продовольствия, говорится в статье.
Ранее министр обороны Грант Шэппс в интервью газете Telegraph сказал, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияГрант ШэппсНАТОЗерновая сделкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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