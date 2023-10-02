https://ria.ru/20231002/zemletryasenie-1900033958.html
В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 02.10.2023
В Таджикистане произошло землетрясение
На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает в телеграм-канале Сейсмологический центр Узбекистана. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:05
2023-10-02T18:05
2023-10-02T18:05
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ДУШАНБЕ, 2 окт - РИА Новости. На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает в телеграм-канале Сейсмологический центр Узбекистана. Подземный толчок произошел на глубине 15 километров в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Землетрясение магнитудой 4 ощущалось и в Лахшском районе, также на глубине 15 километров. Сейсмологическая служба Таджикистана о землетрясении пока не сообщает.
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таджикистан, узбекистан, в мире
Таджикистан, Узбекистан, В мире
В Таджикистане произошло землетрясение
На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,7