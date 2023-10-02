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"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США - РИА Новости, 02.10.2023
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15:48 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899988201.html
"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США
"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США - РИА Новости, 02.10.2023
"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США
Военная и финансовая помощь Запада Украине начинает постепенно иссякать, пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:48
2023-10-02T15:48
политика
украина
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Запада Украине начинает постепенно иссякать, пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон."Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен "бросить Киев под поезд", поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, Байден, вероятно, предвидел, что некоторые силы в конгрессе будут сопротивляться выделению дополнительных средств Киеву, поэтому часть помощи передали восточноевропейскому союзнику заранее."Но изменение настроений в США в преддверии выборов 2024 года очевидно", — констатирует журналистка.По ее словам, Зеленский после визита в Америку, где ему оказали не самый теплый прием по сравнению с прошлым годом, внезапно начал получать плохие новости — признаки того, что на Западе устали от финансовых вливаний в Украину.Так, в Словакии на парламентских выборах победила партия Smer, которую возглавляет "пророссийский" политик Роберт Фицо. Он выступает против поставок вооружений для ВСУ. Предприниматель Илон Маск, в свою очередь, высмеял в Twitter Зеленского, постоянно требующего от Вашингтона миллиарды долларов для продолжения боевых действий. Он разместил отфотошопленное изображение украинского президента и написал: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899763824.html
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политика, украина, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США

Bloomberg: Зеленский увидел признаки того, что помощь Запада начинает иссякать

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Запада Украине начинает постепенно иссякать, пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон.
«
"Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен "бросить Киев под поезд", поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства", — говорится в статье.
Как отмечается в публикации, Байден, вероятно, предвидел, что некоторые силы в конгрессе будут сопротивляться выделению дополнительных средств Киеву, поэтому часть помощи передали восточноевропейскому союзнику заранее.
"Но изменение настроений в США в преддверии выборов 2024 года очевидно", — констатирует журналистка.
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По ее словам, Зеленский после визита в Америку, где ему оказали не самый теплый прием по сравнению с прошлым годом, внезапно начал получать плохие новости — признаки того, что на Западе устали от финансовых вливаний в Украину.
Так, в Словакии на парламентских выборах победила партия Smer, которую возглавляет "пророссийский" политик Роберт Фицо. Он выступает против поставок вооружений для ВСУ. Предприниматель Илон Маск, в свою очередь, высмеял в Twitter Зеленского, постоянно требующего от Вашингтона миллиарды долларов для продолжения боевых действий. Он разместил отфотошопленное изображение украинского президента и написал: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".
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ПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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