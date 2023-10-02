https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899988201.html

"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США

"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США - РИА Новости, 02.10.2023

"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США

Военная и финансовая помощь Запада Украине начинает постепенно иссякать, пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:48

2023-10-02T15:48

2023-10-02T15:48

политика

украина

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Запада Украине начинает постепенно иссякать, пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон."Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен "бросить Киев под поезд", поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, Байден, вероятно, предвидел, что некоторые силы в конгрессе будут сопротивляться выделению дополнительных средств Киеву, поэтому часть помощи передали восточноевропейскому союзнику заранее."Но изменение настроений в США в преддверии выборов 2024 года очевидно", — констатирует журналистка.По ее словам, Зеленский после визита в Америку, где ему оказали не самый теплый прием по сравнению с прошлым годом, внезапно начал получать плохие новости — признаки того, что на Западе устали от финансовых вливаний в Украину.Так, в Словакии на парламентских выборах победила партия Smer, которую возглавляет "пророссийский" политик Роберт Фицо. Он выступает против поставок вооружений для ВСУ. Предприниматель Илон Маск, в свою очередь, высмеял в Twitter Зеленского, постоянно требующего от Вашингтона миллиарды долларов для продолжения боевых действий. Он разместил отфотошопленное изображение украинского президента и написал: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899763824.html

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899794487.html

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политика, украина, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины