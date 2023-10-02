"Путин сделает вывод". Зеленский получил плохие новости после визита в США
Bloomberg: Зеленский увидел признаки того, что помощь Запада начинает иссякать
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Военная и финансовая помощь Запада Украине начинает постепенно иссякать, пишет журналистка Bloomberg Флавия Краузе-Джексон.
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"Если вы — Владимир Зеленский, вас сейчас мало утешают искренние заверения Джо Байдена о том, что Штаты не уйдут от Украины. Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен "бросить Киев под поезд", поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства", — говорится в статье.
Как отмечается в публикации, Байден, вероятно, предвидел, что некоторые силы в конгрессе будут сопротивляться выделению дополнительных средств Киеву, поэтому часть помощи передали восточноевропейскому союзнику заранее.
"Но изменение настроений в США в преддверии выборов 2024 года очевидно", — констатирует журналистка.
По ее словам, Зеленский после визита в Америку, где ему оказали не самый теплый прием по сравнению с прошлым годом, внезапно начал получать плохие новости — признаки того, что на Западе устали от финансовых вливаний в Украину.
Так, в Словакии на парламентских выборах победила партия Smer, которую возглавляет "пророссийский" политик Роберт Фицо. Он выступает против поставок вооружений для ВСУ. Предприниматель Илон Маск, в свою очередь, высмеял в Twitter Зеленского, постоянно требующего от Вашингтона миллиарды долларов для продолжения боевых действий. Он разместил отфотошопленное изображение украинского президента и написал: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".