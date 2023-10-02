https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html

В Мурманской области построят современный судоремонтный завод

В Мурманской области построят современный судоремонтный завод - РИА Новости, 02.10.2023

В Мурманской области построят современный судоремонтный завод

Правительство Мурманской области и компания S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:47

2023-10-02T16:47

2023-10-02T16:48

мурманская область

мурманская область

экономика

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евгений елин

андрей чибис

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s7 group

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МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Правительство Мурманской области и компания S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске, сообщило министерство информационной политики региона. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров S7 Group Евгений Елин. "Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились - развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков. Елин подчеркнул, что в Мурманской области создан необходимый инвестиционный климат, который удобен для частных компаний и инвестиций в регион. "S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств", – сказал Елин. Кроме того, правительство Мурманской области и S7 Group договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра "Новый Мурманск". S7 Group также станет инвесторами в один из объектов "Нового Мурманска". "Ранее на территории судоремонтного завода мы планировали проект по созданию современного городского пространства. Мы переносим "Новый Мурманск" на другую территорию. Первым элементом станет региональный центр здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" на улице Подгорной", - добавил губернатор. Кроме того, по словам главы региона, компания примет участие в преображении столицы Кольского Заполярья и разработке мастер-плана Мурманска. Для подготовки квалифицированного персонала S7 планирует активное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом.

https://ria.ru/20230927/mazut-1899030252.html

https://ria.ru/20230922/podderzhka-1897999367.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурманская область, экономика, мурманск, евгений елин, андрей чибис, s7 airlines, s7 group