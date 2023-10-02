В Мурманской области построят современный судоремонтный завод
Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Правительство Мурманской области и компания S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске, сообщило министерство информационной политики региона.
Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров S7 Group Евгений Елин.
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"Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились - развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков.
Елин подчеркнул, что в Мурманской области создан необходимый инвестиционный климат, который удобен для частных компаний и инвестиций в регион. "S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств", – сказал Елин.
Кроме того, правительство Мурманской области и S7 Group договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра "Новый Мурманск". S7 Group также станет инвесторами в один из объектов "Нового Мурманска".
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"Ранее на территории судоремонтного завода мы планировали проект по созданию современного городского пространства. Мы переносим "Новый Мурманск" на другую территорию. Первым элементом станет региональный центр здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" на улице Подгорной", - добавил губернатор.
Кроме того, по словам главы региона, компания примет участие в преображении столицы Кольского Заполярья и разработке мастер-плана Мурманска. Для подготовки квалифицированного персонала S7 планирует активное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом.