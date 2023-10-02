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В Мурманской области построят современный судоремонтный завод - РИА Новости, 02.10.2023
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Мурманская область
 
16:47 02.10.2023 (обновлено: 16:48 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html
В Мурманской области построят современный судоремонтный завод
В Мурманской области построят современный судоремонтный завод - РИА Новости, 02.10.2023
В Мурманской области построят современный судоремонтный завод
Правительство Мурманской области и компания S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:47
2023-10-02T16:48
мурманская область
мурманская область
экономика
мурманск
евгений елин
андрей чибис
s7 airlines
s7 group
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МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Правительство Мурманской области и компания S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске, сообщило министерство информационной политики региона. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров S7 Group Евгений Елин. "Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились - развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков. Елин подчеркнул, что в Мурманской области создан необходимый инвестиционный климат, который удобен для частных компаний и инвестиций в регион. "S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств", – сказал Елин. Кроме того, правительство Мурманской области и S7 Group договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра "Новый Мурманск". S7 Group также станет инвесторами в один из объектов "Нового Мурманска". "Ранее на территории судоремонтного завода мы планировали проект по созданию современного городского пространства. Мы переносим "Новый Мурманск" на другую территорию. Первым элементом станет региональный центр здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" на улице Подгорной", - добавил губернатор. Кроме того, по словам главы региона, компания примет участие в преображении столицы Кольского Заполярья и разработке мастер-плана Мурманска. Для подготовки квалифицированного персонала S7 планирует активное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом.
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мурманская область, экономика, мурманск, евгений елин, андрей чибис, s7 airlines, s7 group
Мурманская область, Мурманская область, Экономика, Мурманск, Евгений Елин, Андрей Чибис, S7 Airlines, S7 Group

В Мурманской области построят современный судоремонтный завод

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Правительство Мурманской области и компания S7 Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске, сообщило министерство информационной политики региона.
Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель Совета директоров S7 Group Евгений Елин.
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"Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились - развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков.
Елин подчеркнул, что в Мурманской области создан необходимый инвестиционный климат, который удобен для частных компаний и инвестиций в регион. "S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств", – сказал Елин.
Кроме того, правительство Мурманской области и S7 Group договорились о совместном участии в создании культурно-делового центра "Новый Мурманск". S7 Group также станет инвесторами в один из объектов "Нового Мурманска".
«
"Ранее на территории судоремонтного завода мы планировали проект по созданию современного городского пространства. Мы переносим "Новый Мурманск" на другую территорию. Первым элементом станет региональный центр здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" на улице Подгорной", - добавил губернатор.
Кроме того, по словам главы региона, компания примет участие в преображении столицы Кольского Заполярья и разработке мастер-плана Мурманска. Для подготовки квалифицированного персонала S7 планирует активное сотрудничество с Мурманским арктическим университетом.
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Мурманская областьМурманская областьЭкономикаМурманскЕвгений ЕлинАндрей ЧибисS7 AirlinesS7 Group
 
 
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