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Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут - РИА Новости, 02.10.2023
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22:42 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/zarplaty-1900068138.html
Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут
Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут - РИА Новости, 02.10.2023
Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут
Заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября, соответствующее распоряжение,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:42
2023-10-02T22:42
россия
михаил мишустин
правительство рф
зарплата
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября, соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовых актов, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета... принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", - говорится в документе.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, зарплата
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Зарплата
Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут

Зарплаты госслужащих и бюджетников с 1 октября увеличат на 5,5 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заработную плату бюджетников, госслужащих, а также гражданского персонала воинских частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября, соответствующее распоряжение, опубликованное на официальном интернет-портале правовых актов, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета... принять меры по увеличению с 1 октября 2023 года на 5,5% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба", - говорится в документе.
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