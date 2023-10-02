Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто
Посольство Франции : вопрос о запрете на въезд российских авто еще изучают
© AP Photo / Daniel ColeКПП на границе Франции
© AP Photo / Daniel Cole
КПП на границе Франции. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав на то, что вопрос пока изучается, правила пока те же.
"Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными", - сообщили агентству во французской дипмиссии.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Ранее газета "Известия" написала, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Издание указывает, что в ответе правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта следует, что известно, по меньшей мере, об одном подобном случае. Из этого же документа следует, что к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.