https://ria.ru/20231002/zapret-1899907846.html

Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто

Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто - РИА Новости, 02.10.2023

Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто

В посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав на то, что... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:20

2023-10-02T12:20

2023-10-02T12:35

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав на то, что вопрос пока изучается, правила пока те же."Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными", - сообщили агентству во французской дипмиссии.Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Ранее газета "Известия" написала, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Издание указывает, что в ответе правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта следует, что известно, по меньшей мере, об одном подобном случае. Из этого же документа следует, что к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.

https://ria.ru/20231002/zapret-1899838590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, россия, евросоюз