Рейтинг@Mail.ru
Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 02.10.2023 (обновлено: 12:35 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/zapret-1899907846.html
Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто
Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто - РИА Новости, 02.10.2023
Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто
В посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав на то, что... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:20
2023-10-02T12:35
в мире
франция
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899911774_0:112:3000:1800_1920x0_80_0_0_47b1810a2da2186b4d322666d15f51fc.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав на то, что вопрос пока изучается, правила пока те же."Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными", - сообщили агентству во французской дипмиссии.Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Ранее газета "Известия" написала, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Издание указывает, что в ответе правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта следует, что известно, по меньшей мере, об одном подобном случае. Из этого же документа следует, что к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.
https://ria.ru/20231002/zapret-1899838590.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899911774_192:0:2859:2000_1920x0_80_0_0_4a3f188ea8ed7be91d489756cac7dc37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Евросоюз
Посольство Франции опровергло сообщения о запрете на въезд российских авто

Посольство Франции : вопрос о запрете на въезд российских авто еще изучают

© AP Photo / Daniel ColeКПП на границе Франции
КПП на границе Франции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Daniel Cole
КПП на границе Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В посольстве Франции опровергли РИА Новости сообщения о том, что Париж присоединился к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, указав на то, что вопрос пока изучается, правила пока те же.
"Вопрос еще изучается. Пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными", - сообщили агентству во французской дипмиссии.
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Ранее газета "Известия" написала, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Издание указывает, что в ответе правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Евгения Шмидта следует, что известно, по меньшей мере, об одном подобном случае. Из этого же документа следует, что к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами присоединились Хорватия и Франция.
КПП на границе Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей
Вчера, 09:42
 
В миреФранцияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала