https://ria.ru/20231002/yarmarki-1899994562.html

Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье

Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье - РИА Новости, 02.10.2023

Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье

В сентябре в Московской области провели около 200 ярмарок в 41 муниципальном образовании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:14

2023-10-02T16:14

2023-10-02T16:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В сентябре в Московской области провели около 200 ярмарок в 41 муниципальном образовании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что в первый месяц осени в Московской области организовали 195 ярмарок. Из них 169 - тематических и 26 - сельскохозяйственных. "Большая часть из них была посвящена началу учебного года, Международному дню знаний, где можно было приобрести все необходимые принадлежности для учебы. Также прошли ярмарки, где сельхозтоваропроизводители представили широкий ассортимент натуральной фермерской продукции", - сказал Филимонов. В пресс-службе уточнили, что самое большое количество ярмарок состоялось в Зарайске, Красногорске, Щелкове, Одинцове и Волоколамске. На ярмарках Подмосковья презентовали широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, сыры, мед, кондитерские изделия. В числе товаров были и изделия ручной работы от местных ремесленников. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуют данные.

https://ria.ru/20230919/gastrofestival-1897221013.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов