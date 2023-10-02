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Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье - РИА Новости, 02.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:14 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/yarmarki-1899994562.html
Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье
Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье - РИА Новости, 02.10.2023
Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье
В сентябре в Московской области провели около 200 ярмарок в 41 муниципальном образовании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:14
2023-10-02T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В сентябре в Московской области провели около 200 ярмарок в 41 муниципальном образовании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что в первый месяц осени в Московской области организовали 195 ярмарок. Из них 169 - тематических и 26 - сельскохозяйственных. "Большая часть из них была посвящена началу учебного года, Международному дню знаний, где можно было приобрести все необходимые принадлежности для учебы. Также прошли ярмарки, где сельхозтоваропроизводители представили широкий ассортимент натуральной фермерской продукции", - сказал Филимонов. В пресс-службе уточнили, что самое большое количество ярмарок состоялось в Зарайске, Красногорске, Щелкове, Одинцове и Волоколамске. На ярмарках Подмосковья презентовали широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, сыры, мед, кондитерские изделия. В числе товаров были и изделия ручной работы от местных ремесленников. С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуют данные.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Почти 200 ярмарок провели в сентябре в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений СамаринОвощи на ярмарке
Овощи на ярмарке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
Овощи на ярмарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В сентябре в Московской области провели около 200 ярмарок в 41 муниципальном образовании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что в первый месяц осени в Московской области организовали 195 ярмарок. Из них 169 - тематических и 26 - сельскохозяйственных.
"Большая часть из них была посвящена началу учебного года, Международному дню знаний, где можно было приобрести все необходимые принадлежности для учебы. Также прошли ярмарки, где сельхозтоваропроизводители представили широкий ассортимент натуральной фермерской продукции", - сказал Филимонов.
В пресс-службе уточнили, что самое большое количество ярмарок состоялось в Зарайске, Красногорске, Щелкове, Одинцове и Волоколамске. На ярмарках Подмосковья презентовали широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, сыры, мед, кондитерские изделия. В числе товаров были и изделия ручной работы от местных ремесленников.
С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы". Там в последний день каждого месяца публикуют данные.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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