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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 02.10.2023 (обновлено: 10:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/vzryvy-1899834587.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2023
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:16
2023-10-02T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:02.Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, минувшей ночью на Украине в результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены неназванные заводы.
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украина
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в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремело несколько взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Харькове слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:02.
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, минувшей ночью на Украине в результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены неназванные заводы.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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