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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2023
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:16
2023-10-02T09:16
2023-10-02T10:14
специальная военная операция на украине
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украина
харьковская область
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:02.Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, минувшей ночью на Украине в результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены неназванные заводы.
https://ria.ru/20231002/kharkov-1899830558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремело несколько взрывов