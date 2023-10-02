https://ria.ru/20231002/vzryvy-1899834587.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.10.2023

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:16

2023-10-02T09:16

2023-10-02T10:14

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе, информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 09:02.Как сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк, минувшей ночью на Украине в результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены неназванные заводы.

https://ria.ru/20231002/kharkov-1899830558.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, харьковская область