https://ria.ru/20231002/vyplaty-1900054191.html

На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам

На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам - РИА Новости, 02.10.2023

На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам

Единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:59

2023-10-02T19:59

2023-10-02T20:03

краснодарский край

общество

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg

КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании. "Наш общий долг – уделить особое внимание бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям. С 1 сентября увеличили единовременную выплату военнослужащим и добровольцам со 100 до 200 тысяч рублей. Как и в прошлом году, выплатим по 20 тысяч рублей на каждого ребенка участника СВО к Новому году", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что единовременную выплату в 200 тысяч рублей получат военнослужащие и добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230803/finansirovanie-1888019948.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев