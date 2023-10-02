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На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам
На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам - РИА Новости, 02.10.2023
На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам
Единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:59
2023-10-02T19:59
2023-10-02T20:03
краснодарский край
общество
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Единовременные выплаты для добровольцев и контрактников увеличили в Краснодарском крае до 200 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном планерном совещании. "Наш общий долг – уделить особое внимание бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям. С 1 сентября увеличили единовременную выплату военнослужащим и добровольцам со 100 до 200 тысяч рублей. Как и в прошлом году, выплатим по 20 тысяч рублей на каждого ребенка участника СВО к Новому году", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что единовременную выплату в 200 тысяч рублей получат военнослужащие и добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230803/finansirovanie-1888019948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам
На Кубани увеличили выплаты добровольцам и контрактникам до 200 тысяч рублей