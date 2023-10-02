Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии
Посольство России отвергло обвинения во вмешательстве Москвы в выборы в Словакии
Здание Посольства Российской Федерации в Братиславе, Словакия. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 2 окт — РИА Новости. Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике, заявили в дипломатической миссии.
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"Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода "цветными революциями", — указали в посольстве.
В дипмиссии выразили сожаление, "что в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений", а "антироссийскую карту" разыгрывают во внутриполитической борьбе.
"Почему-то вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии пяти миллионов долларов на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО", — отметили дипломаты.
В российской дипмиссии добавили, что "примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе". При этом в посольстве выразили надежду, что выводы из этого словацкие граждане способны сделать самостоятельно.
Сегодня в МИД Словакии пригласили представителя российского посольства. Власти страны заявили ему, что Братислава считает вмешательством в избирательный процесс сообщение российской разведки о действиях США в республике.
Двадцать восьмого сентября, в преддверии голосования в Словакии, Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина сообщила, что "в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии" из-за подготовки к внеочередным парламентским выборам.
Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства, теперь у него есть 14 дней на формирование правительства.
Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Бывший премьер неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.
По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".