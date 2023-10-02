Рейтинг@Mail.ru
Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 02.10.2023 (обновлено: 19:32 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/vybory-1900014270.html
Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии
Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии - РИА Новости, 02.10.2023
Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии
Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике, заявили в дипломатической миссии. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:18
2023-10-02T19:32
россия
словакия
в мире
братислава
джо байден
сергей нарышкин
нато
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729754336_360:326:2603:1588_1920x0_80_0_0_67c41839199e1d6b53aea07d4d36e2ca.jpg
БРАТИСЛАВА, 2 окт — РИА Новости. Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике, заявили в дипломатической миссии.&quot;Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода &quot;цветными революциями&quot;, — указали в посольстве.В дипмиссии выразили сожаление, "что в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений", а "антироссийскую карту" разыгрывают во внутриполитической борьбе."Почему-то вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии пяти миллионов долларов на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО", — отметили дипломаты.В российской дипмиссии добавили, что "примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе". При этом в посольстве выразили надежду, что выводы из этого словацкие граждане способны сделать самостоятельно.Сегодня в МИД Словакии пригласили представителя российского посольства. Власти страны заявили ему, что Братислава считает вмешательством в избирательный процесс сообщение российской разведки о действиях США в республике.Двадцать восьмого сентября, в преддверии голосования в Словакии, Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина сообщила, что "в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии" из-за подготовки к внеочередным парламентским выборам. Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства, теперь у него есть 14 дней на формирование правительства.Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Бывший премьер неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".
https://ria.ru/20231001/vybory-1899798814.html
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899999394.html
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html
россия
словакия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729754336_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fe1965ca3975bed32e905a387f718f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, словакия, в мире, братислава, джо байден, сергей нарышкин, нато, зрк с-300, миг-29, роберт фицо
Россия, Словакия, В мире, Братислава, Джо Байден, Сергей Нарышкин, НАТО, ЗРК С-300, МиГ-29, Роберт Фицо
Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии

Посольство России отвергло обвинения во вмешательстве Москвы в выборы в Словакии

© AFP 2023 / Vladimir SimicekЗдание Посольства Российской Федерации в Братиславе, Словакия
Здание Посольства Российской Федерации в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / Vladimir Simicek
Здание Посольства Российской Федерации в Братиславе, Словакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 2 окт — РИА Новости. Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике, заявили в дипломатической миссии.
«

"Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода "цветными революциями", — указали в посольстве.

В дипмиссии выразили сожаление, "что в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений", а "антироссийскую карту" разыгрывают во внутриполитической борьбе.
"Почему-то вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии пяти миллионов долларов на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО", — отметили дипломаты.
Бюллетень для голосования во время выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В ЕК заявили о "беспрецедентной дезинформации" на выборах в Словакии
1 октября, 20:40
В российской дипмиссии добавили, что "примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе". При этом в посольстве выразили надежду, что выводы из этого словацкие граждане способны сделать самостоятельно.
Сегодня в МИД Словакии пригласили представителя российского посольства. Власти страны заявили ему, что Братислава считает вмешательством в избирательный процесс сообщение российской разведки о действиях США в республике.
Двадцать восьмого сентября, в преддверии голосования в Словакии, Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина сообщила, что "в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии" из-за подготовки к внеочередным парламентским выборам.
Президент Словакии Зузана Чапутова и лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо во время встречи в Братиславе, 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Партия экс-премьера Словакии получила разрешение сформировать кабмин
Вчера, 16:27
Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства, теперь у него есть 14 дней на формирование правительства.
Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Бывший премьер неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.
По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Союзник Украины выбрал Россию. Киев может остаться без оружия
Вчера, 13:47
 
РоссияСловакияВ миреБратиславаДжо БайденСергей НарышкинНАТОЗРК С-300МиГ-29Роберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала