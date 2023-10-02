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Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии

Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии - РИА Новости, 02.10.2023

Посольство отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в Словакии

Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике, заявили в дипломатической миссии. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:18

2023-10-02T17:18

2023-10-02T19:32

россия

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джо байден

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нато

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БРАТИСЛАВА, 2 окт — РИА Новости. Посольство России в Словакии отвергло обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в республике, заявили в дипломатической миссии."Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода "цветными революциями", — указали в посольстве.В дипмиссии выразили сожаление, "что в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений", а "антироссийскую карту" разыгрывают во внутриполитической борьбе."Почему-то вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии пяти миллионов долларов на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО", — отметили дипломаты.В российской дипмиссии добавили, что "примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе". При этом в посольстве выразили надежду, что выводы из этого словацкие граждане способны сделать самостоятельно.Сегодня в МИД Словакии пригласили представителя российского посольства. Власти страны заявили ему, что Братислава считает вмешательством в избирательный процесс сообщение российской разведки о действиях США в республике.Двадцать восьмого сентября, в преддверии голосования в Словакии, Служба внешней разведки России со ссылкой на главу ведомства Сергея Нарышкина сообщила, что "в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии" из-за подготовки к внеочередным парламентским выборам. Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства, теперь у него есть 14 дней на формирование правительства.Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Бывший премьер неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".

https://ria.ru/20231001/vybory-1899798814.html

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899999394.html

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

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россия, словакия, в мире, братислава, джо байден, сергей нарышкин, нато, зрк с-300, миг-29, роберт фицо