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Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска
Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:34
2023-10-02T11:34
2023-10-02T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На северной части от линии фронта… мы видим пока что сосредоточивание внимания (противника - ред.) больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая", - сказал Пушилин. Впрочем, это, по его словам, "не исключает каких-то активных действий наступательных" ВСУ.
https://ria.ru/20230926/aviatsiya-1898623533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска
Пушилин: ВСУ получили указание держать круговую оборону у Купянска и Боровой