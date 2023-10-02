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Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/vsu-1899879528.html
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска
Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:34
2023-10-02T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На северной части от линии фронта… мы видим пока что сосредоточивание внимания (противника - ред.) больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая", - сказал Пушилин. Впрочем, это, по его словам, "не исключает каких-то активных действий наступательных" ВСУ.
https://ria.ru/20230926/aviatsiya-1898623533.html
харьковская область
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россия
украина
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска

Пушилин: ВСУ получили указание держать круговую оборону у Купянска и Боровой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"На северной части от линии фронта… мы видим пока что сосредоточивание внимания (противника - ред.) больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая", - сказал Пушилин.
Впрочем, это, по его словам, "не исключает каких-то активных действий наступательных" ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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