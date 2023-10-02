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Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска

Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 02.10.2023

Пушилин заявил о круговой обороне ВСУ в районе Купянска

Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:34

2023-10-02T11:34

2023-10-02T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинское командование дало указание военным держать круговую оборону населенных пунктов Купянск и Боровая в Харьковской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На северной части от линии фронта… мы видим пока что сосредоточивание внимания (противника - ред.) больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая", - сказал Пушилин. Впрочем, это, по его словам, "не исключает каких-то активных действий наступательных" ВСУ.

https://ria.ru/20230926/aviatsiya-1898623533.html

харьковская область

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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