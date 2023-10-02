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"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции - РИА Новости, 02.10.2023
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08:50 02.10.2023 (обновлено: 12:50 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html
"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции
"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции - РИА Новости, 02.10.2023
"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции
Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков, сообщает Financial Times. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:50
2023-10-02T12:50
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков, сообщает Financial Times.&quot;В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что с начала конфликта на Украине подобные случаи участились не только в самой стране, но и в других частях Европы, куда доставили раненых украинцев на лечение.Они указали, что человек мог заразиться как в украинских госпиталях, так и в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.
https://ria.ru/20231001/katastrofa-1899760628.html
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в мире, украина, европа, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины
"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции

FT: у раненых бойцов ВСУ нашли устойчивые к антибиотикам инфекции

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 года. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков, сообщает Financial Times.
«

"В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что с начала конфликта на Украине подобные случаи участились не только в самой стране, но и в других частях Европы, куда доставили раненых украинцев на лечение.
Они указали, что человек мог заразиться как в украинских госпиталях, так и в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.
В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.
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