https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html

"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции

"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции - РИА Новости, 02.10.2023

"Устойчивы ко всему". У бойцов ВСУ нашли "неубиваемые" инфекции

Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков, сообщает Financial Times. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:50

2023-10-02T08:50

2023-10-02T12:50

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Раненые бойцы Вооруженных сил Украины заразились инфекциями, которые невозможно лечить с помощью антибиотиков, сообщает Financial Times."В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам", — говорится в материале.Журналисты отметили, что с начала конфликта на Украине подобные случаи участились не только в самой стране, но и в других частях Европы, куда доставили раненых украинцев на лечение.Они указали, что человек мог заразиться как в украинских госпиталях, так и в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.

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в мире, украина, европа, вооруженные силы украины