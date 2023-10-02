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СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
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20:27 02.10.2023 (обновлено: 20:29 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/vstrecha-1900057053.html
СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине
СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине
Лидеры стран G7 во вторник встретятся на онлайн-конференции, посвященной ситуации на Украине, сообщило японское агентство Jiji со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:27
2023-10-02T20:29
в мире
япония
джо байден
g7
фумио кисида
сша
украина
цены на нефть
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидеры стран G7 во вторник встретятся на онлайн-конференции, посвященной ситуации на Украине, сообщило японское агентство Jiji со ссылкой на чиновников. "Стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) координируют проведение видеоконференции... вечером 3 октября", - пишет агентство со ссылкой на правительственных чиновников Японии. Отмечается, что в ходе мероприятия его участники, среди которых президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида, обсудят антироссийские санкции и продолжение помощи Киеву.
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в мире, япония, джо байден, g7, фумио кисида, сша, украина, цены на нефть
В мире, Япония, Джо Байден, G7, Фумио Кисида, США, Украина, Цены на нефть
СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине

Jiji: лидеры стран G7 во вторник проведут онлайн-встречу по ситуации на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО
Флаги стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидеры стран G7 во вторник встретятся на онлайн-конференции, посвященной ситуации на Украине, сообщило японское агентство Jiji со ссылкой на чиновников.
«
"Стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) координируют проведение видеоконференции... вечером 3 октября", - пишет агентство со ссылкой на правительственных чиновников Японии.
Отмечается, что в ходе мероприятия его участники, среди которых президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида, обсудят антироссийские санкции и продолжение помощи Киеву.
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В миреЯпонияДжо БайденG7Фумио КисидаСШАУкраинаЦены на нефть
 
 
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