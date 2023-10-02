https://ria.ru/20231002/vstrecha-1900057053.html

СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине

СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: лидеры стран G7 во вторник проведут встречу по ситуации на Украине

Лидеры стран G7 во вторник встретятся на онлайн-конференции, посвященной ситуации на Украине, сообщило японское агентство Jiji со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:27

2023-10-02T20:27

2023-10-02T20:29

в мире

япония

джо байден

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фумио кисида

сша

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цены на нефть

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидеры стран G7 во вторник встретятся на онлайн-конференции, посвященной ситуации на Украине, сообщило японское агентство Jiji со ссылкой на чиновников. "Стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) координируют проведение видеоконференции... вечером 3 октября", - пишет агентство со ссылкой на правительственных чиновников Японии. Отмечается, что в ходе мероприятия его участники, среди которых президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида, обсудят антироссийские санкции и продолжение помощи Киеву.

https://ria.ru/20231002/sammit-1899933913.html

япония

сша

украина

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в мире, япония, джо байден, g7, фумио кисида, сша, украина, цены на нефть