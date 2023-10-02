https://ria.ru/20231002/video-1900063195.html

В Ярославле завели дело после публикации садистом видео убийства котят

В Ярославле завели дело после публикации садистом видео убийства котят - РИА Новости, 02.10.2023

В Ярославле завели дело после публикации садистом видео убийства котят

Полиция в Ярославле возбудила уголовное дело после публикации в соцсетях видеоролика с садистским убийством котят – их провернули через измельчитель, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:35

2023-10-02T21:35

2023-10-02T21:35

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Полиция в Ярославле возбудила уголовное дело после публикации в соцсетях видеоролика с садистским убийством котят – их провернули через измельчитель, сообщает прокуратура Ярославской области. Видео появились в соцсетях. На нем запечатлена смерть трех котят – садист протащил их через некий измельчитель, попутно также давя их ногой, разрывая клещами. "Поводом к возбуждению уголовного дела стали многочисленные публикации в средствах массовой информации о жестоком обращении с котятами. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль", - говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по пунктам "в", "г", "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных). Надзорное ведомство уточняет, что санкция части 2 статьи 245 УК РФ устанавливает за совершение подобных преступлений максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. По данным издания 76.RU, виновником может быть 14-летний подросток, который берет котят по интернет-объявлениям, а потом не выходит на связь с дарителями.

https://ria.ru/20230917/kot-1896765412.html

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происшествия, ярославль, ярославская область, россия