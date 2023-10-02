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В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу - РИА Новости, 02.10.2023
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11:58 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html
В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу
В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу - РИА Новости, 02.10.2023
В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу
Воронежские следователи начали проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором девушка дает электронную сигарету маленькому ребенку, сообщает в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:58
2023-10-02T11:58
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Воронежские следователи начали проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором девушка дает электронную сигарету маленькому ребенку, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "В соцмедиа опубликован видеоролик, где молодая девушка дает малолетнему ребенку попробовать электронную сигарету. Девочка начинает задыхаться и кашлять", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, в сопровождавшем ролик сообщении было сказано, что этот случай произошел в Воронеже. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка", - информирует следствие. Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу

В Воронеже начали проверку из-за видео, где девушка дает попробовать вейп малышу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Воронежские следователи начали проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором девушка дает электронную сигарету маленькому ребенку, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
"В соцмедиа опубликован видеоролик, где молодая девушка дает малолетнему ребенку попробовать электронную сигарету. Девочка начинает задыхаться и кашлять", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, в сопровождавшем ролик сообщении было сказано, что этот случай произошел в Воронеже.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка", - информирует следствие.
Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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