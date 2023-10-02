https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html

В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу

В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу - РИА Новости, 02.10.2023

В Воронеже начали проверку из-за видео, на котором девушка дает вейп малышу

Воронежские следователи начали проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором девушка дает электронную сигарету маленькому ребенку, сообщает в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:58

2023-10-02T11:58

2023-10-02T11:58

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 2 окт - РИА Новости. Воронежские следователи начали проверку по размещенному в соцсетях видео, на котором девушка дает электронную сигарету маленькому ребенку, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. "В соцмедиа опубликован видеоролик, где молодая девушка дает малолетнему ребенку попробовать электронную сигарету. Девочка начинает задыхаться и кашлять", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, в сопровождавшем ролик сообщении было сказано, что этот случай произошел в Воронеже. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка", - информирует следствие. Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html

воронеж

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронеж