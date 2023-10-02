https://ria.ru/20231002/vaktsina-1899834744.html
Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита
Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита - РИА Новости, 02.10.2023
Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита
Вакцина для профилактики полиомиелита была закуплена в количестве более 3 млн доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, поставка в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:17
2023-10-02T09:17
2023-10-02T09:17
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вакцина для профилактики полиомиелита была закуплена в количестве более 3 млн доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, поставка в субъекты осуществлена в полном объеме, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Ранее "Коммерсант" сообщал, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита. "Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику. ФКУ Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава России в 2023 году заключены контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов: вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование БивакПолио, в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что поставка лекарств в субъекты РФ осуществлена в полном объеме. Также, по информации Минздрава РФ, была закуплена вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная), торговое наименование ПоливакСин, в количестве 1 920 729 доз, что составляет 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год. "Поставка в субъекты РФ по 1 этапу в количестве 850 000 доз осуществлена в полном объеме. Поставка в субъекты РФ по 2 этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16 сентября 2023 по 15 декабря 2023", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20170613/1496354998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита
Минздрав: поставки вакцин от полиомиелита осуществлены в полном объеме
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вакцина для профилактики полиомиелита была закуплена в количестве более 3 млн доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, поставка в субъекты осуществлена в полном объеме, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита.
«
"Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику. ФКУ Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава России в 2023 году заключены контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов: вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование БивакПолио, в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год", - говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что поставка лекарств в субъекты РФ осуществлена в полном объеме.
Также, по информации Минздрава РФ, была закуплена вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная), торговое наименование ПоливакСин, в количестве 1 920 729 доз, что составляет 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год.
"Поставка в субъекты РФ по 1 этапу в количестве 850 000 доз осуществлена в полном объеме. Поставка в субъекты РФ по 2 этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16 сентября 2023 по 15 декабря 2023", - заключается в сообщении.
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