https://ria.ru/20231002/vaktsina-1899834744.html

Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита

Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита - РИА Новости, 02.10.2023

Минздрав прокомментировал данные о нехватке вакцин от полиомиелита

Вакцина для профилактики полиомиелита была закуплена в количестве более 3 млн доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, поставка в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:17

2023-10-02T09:17

2023-10-02T09:17

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867924677_0:55:2964:1722_1920x0_80_0_0_9f4b82bea48313c1ab1a4832c0465d87.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вакцина для профилактики полиомиелита была закуплена в количестве более 3 млн доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год, поставка в субъекты осуществлена в полном объеме, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Ранее "Коммерсант" сообщал, что в ряде регионов РФ начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита. "Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику. ФКУ Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава России в 2023 году заключены контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов: вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование БивакПолио, в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что поставка лекарств в субъекты РФ осуществлена в полном объеме. Также, по информации Минздрава РФ, была закуплена вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная), торговое наименование ПоливакСин, в количестве 1 920 729 доз, что составляет 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год. "Поставка в субъекты РФ по 1 этапу в количестве 850 000 доз осуществлена в полном объеме. Поставка в субъекты РФ по 2 этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16 сентября 2023 по 15 декабря 2023", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20170613/1496354998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)