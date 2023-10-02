https://ria.ru/20231002/utechki-1899818461.html

Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных

Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных - РИА Новости, 02.10.2023

Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных

Российский бизнес предложил увеличивать оборотный штраф компаниям за каждый повторный факт утечки с их стороны персональных данных клиентов, следует из письма... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T03:16

2023-10-02T03:16

2023-10-02T03:16

экономика

вячеслав володин

александр хинштейн

госдума рф

деловая россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский бизнес предложил увеличивать оборотный штраф компаниям за каждый повторный факт утечки с их стороны персональных данных клиентов, следует из письма бизнес-сообщества, отправленного председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину, которое есть в распоряжении у РИА Новости. В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан. В июле проект был направлен на отзыв в кабмин. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки. "Законопроект не позволяет определить, при каких обстоятельствах применяется тот или иной размер оборотного штрафа... Вместе с тем, полагаем, что размер штрафа за повторное нарушение за утечку персональных данных граждан в обязательном порядке должен учитывать как количественный показатель, так и состав утекших персональных данных", - говорится в документе от "Опоры России", "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты. В письме уточнили, что законопроект, который предлагает Минцифры, привязывает размер штрафа для юридических лиц к доле совокупного размера годовой выручки и устанавливает строго ограниченные пределы - не менее 15 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей. Авторы письма предложили рассчитывать оборотный штраф за повторную утечку таким образом: размер предыдущего штрафа умножается на порядковый номер правонарушения. Например, если юрлицо совершило третье повторное административное правонарушение, а размер последнего штрафа составил 15 миллионов рублей, то новый штраф составит 45 миллионов рублей и так далее. При этом для "бесконечно нарушающих" требования компаний должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, предлагается привязать размер штрафа к чистой прибыли компании за календарный год, а не к сумме всей выручки за тот же период. В случае отсутствия прибыли нужно установить фиксированный размер штрафа. Также в письме предложили ввести термин "умышленная информационная атака" для случаев, когда в утечке данных виновата не компания, а злоумышленник, категории для каждой группы нарушений, основанные на степени тяжести произошедшего события, которое позволяет определить сумму штрафа. Предлагается разработать меры поддержки, которые стимулировали бы компании инвестировать средства в обеспечение информационной безопасности, и разработать механизмы смягчения ответственности, при которых оператор может выплатить компенсацию пострадавшему, при этом не выплачивая штраф за утечку персональных данных.

https://ria.ru/20230807/litres-1888686687.html

https://ria.ru/20230907/utechka-1894863519.html

https://ria.ru/20230914/zakonotvorchestvo-1896336786.html

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экономика, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей