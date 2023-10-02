Рейтинг@Mail.ru
Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/utechki-1899818461.html
Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных
Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных - РИА Новости, 02.10.2023
Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных
Российский бизнес предложил увеличивать оборотный штраф компаниям за каждый повторный факт утечки с их стороны персональных данных клиентов, следует из письма... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:16
2023-10-02T03:16
экономика
вячеслав володин
александр хинштейн
госдума рф
деловая россия
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_0:250:2755:1800_1920x0_80_0_0_51d61acabf280d02134643ec799acd38.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский бизнес предложил увеличивать оборотный штраф компаниям за каждый повторный факт утечки с их стороны персональных данных клиентов, следует из письма бизнес-сообщества, отправленного председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину, которое есть в распоряжении у РИА Новости. В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан. В июле проект был направлен на отзыв в кабмин. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки. "Законопроект не позволяет определить, при каких обстоятельствах применяется тот или иной размер оборотного штрафа... Вместе с тем, полагаем, что размер штрафа за повторное нарушение за утечку персональных данных граждан в обязательном порядке должен учитывать как количественный показатель, так и состав утекших персональных данных", - говорится в документе от "Опоры России", "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты. В письме уточнили, что законопроект, который предлагает Минцифры, привязывает размер штрафа для юридических лиц к доле совокупного размера годовой выручки и устанавливает строго ограниченные пределы - не менее 15 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей. Авторы письма предложили рассчитывать оборотный штраф за повторную утечку таким образом: размер предыдущего штрафа умножается на порядковый номер правонарушения. Например, если юрлицо совершило третье повторное административное правонарушение, а размер последнего штрафа составил 15 миллионов рублей, то новый штраф составит 45 миллионов рублей и так далее. При этом для "бесконечно нарушающих" требования компаний должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, предлагается привязать размер штрафа к чистой прибыли компании за календарный год, а не к сумме всей выручки за тот же период. В случае отсутствия прибыли нужно установить фиксированный размер штрафа. Также в письме предложили ввести термин "умышленная информационная атака" для случаев, когда в утечке данных виновата не компания, а злоумышленник, категории для каждой группы нарушений, основанные на степени тяжести произошедшего события, которое позволяет определить сумму штрафа. Предлагается разработать меры поддержки, которые стимулировали бы компании инвестировать средства в обеспечение информационной безопасности, и разработать механизмы смягчения ответственности, при которых оператор может выплатить компенсацию пострадавшему, при этом не выплачивая штраф за утечку персональных данных.
https://ria.ru/20230807/litres-1888686687.html
https://ria.ru/20230907/utechka-1894863519.html
https://ria.ru/20230914/zakonotvorchestvo-1896336786.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_7ac7e2e7e6a8099395934e28a55b9249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Деловая Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за утечку персональных данных

Бизнес предложил поднимать штраф компаниям за каждую утечку персональных данных

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российский бизнес предложил увеличивать оборотный штраф компаниям за каждый повторный факт утечки с их стороны персональных данных клиентов, следует из письма бизнес-сообщества, отправленного председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину, которое есть в распоряжении у РИА Новости.
В июне зампредседателя по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных граждан. В июле проект был направлен на отзыв в кабмин. Как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, законопроект предусматривает санкции в зависимости от масштаба утечки.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
РКН проверит информацию о возможной утечке данных пользователей "ЛитРес"
7 августа, 16:31
"Законопроект не позволяет определить, при каких обстоятельствах применяется тот или иной размер оборотного штрафа... Вместе с тем, полагаем, что размер штрафа за повторное нарушение за утечку персональных данных граждан в обязательном порядке должен учитывать как количественный показатель, так и состав утекших персональных данных", - говорится в документе от "Опоры России", "Деловой России", Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты.
В письме уточнили, что законопроект, который предлагает Минцифры, привязывает размер штрафа для юридических лиц к доле совокупного размера годовой выручки и устанавливает строго ограниченные пределы - не менее 15 миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей.
Авторы письма предложили рассчитывать оборотный штраф за повторную утечку таким образом: размер предыдущего штрафа умножается на порядковый номер правонарушения. Например, если юрлицо совершило третье повторное административное правонарушение, а размер последнего штрафа составил 15 миллионов рублей, то новый штраф составит 45 миллионов рублей и так далее. При этом для "бесконечно нарушающих" требования компаний должна быть предусмотрена уголовная ответственность.
МТС запустил платежный стикер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"МТС банк" отрицает атаки хакеров, утечка данных могла быть на стороне
7 сентября, 23:21
Кроме того, предлагается привязать размер штрафа к чистой прибыли компании за календарный год, а не к сумме всей выручки за тот же период. В случае отсутствия прибыли нужно установить фиксированный размер штрафа.
Также в письме предложили ввести термин "умышленная информационная атака" для случаев, когда в утечке данных виновата не компания, а злоумышленник, категории для каждой группы нарушений, основанные на степени тяжести произошедшего события, которое позволяет определить сумму штрафа.
Предлагается разработать меры поддержки, которые стимулировали бы компании инвестировать средства в обеспечение информационной безопасности, и разработать механизмы смягчения ответственности, при которых оператор может выплатить компенсацию пострадавшему, при этом не выплачивая штраф за утечку персональных данных.
Книга жалоб и предложений - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В России введут штраф за отказ от рассмотрения требований потребителей
14 сентября, 15:19
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинАлександр ХинштейнГосдума РФДеловая РоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала