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Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи - РИА Новости, 02.10.2023
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02:05 02.10.2023 (обновлено: 12:29 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/uolles-1899816696.html
Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи
Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи - РИА Новости, 02.10.2023
Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи
Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T02:05
2023-10-02T12:29
украина
россия
киев
бен уоллес
владимир зеленский
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.В своей статье в газете Telegraph Уоллес также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта". "Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте — за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию", — говорится в статье Уоллеса.Он также предположил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, "как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах".Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html
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украина, россия, киев, бен уоллес, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Бен Уоллес, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи

Экс-глава Минобороны Британии Уоллес: Киеву нужно брать в армию больше молодежи

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolБывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.
В своей статье в газете Telegraph Уоллес также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта".
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"Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте — за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию", — говорится в статье Уоллеса.
Он также предположил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, "как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах".
Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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