https://ria.ru/20231002/uolles-1899816696.html

Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи

Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи - РИА Новости, 02.10.2023

Экс-глава Минобороны Британии призвал Киев набирать в армию больше молодежи

Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:05

2023-10-02T02:05

2023-10-02T12:29

украина

россия

киев

бен уоллес

владимир зеленский

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780617889_0:150:3072:1877_1920x0_80_0_0_fc8eabc58923e093d6dc0d81930a0311.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.В своей статье в газете Telegraph Уоллес также подчеркнул необходимость активно поставлять оружие Украине "для завершения конфликта". "Средний возраст солдат (ВСУ) на фронте — за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию", — говорится в статье Уоллеса.Он также предположил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, "как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах".Как заявлял в августе представитель Генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников также отмечал, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230716/uolles-1884416844.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899028133.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, бен уоллес, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины