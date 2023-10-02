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Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе - РИА Новости, 02.10.2023
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12:33 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ulyanovsk-1899911902.html
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе - РИА Новости, 02.10.2023
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе
Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:33
2023-10-02T12:33
происшествия
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. "Сегодня трое ребят пострадали в школе №64 в Ульяновске. Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на втором этаже и получили травмы", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что администрация школы оперативно вызвала "скорую". Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Их жизни вне опасности. "Поручил руководству министерства здравоохранения взять лечение детей под личный контроль, органам соцзащиты оказать помощь. Администрации города поручено провести проверку случившегося, выяснить причины, установить виновных и привлечь их к ответственности", - написал Русских.
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происшествия, ульяновская область, ульяновск, алексей русских
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск, Алексей Русских
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе

Глава Ульяновска рассказал подробности ЧП в школе, где пострадали три ребенка

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкШкольный кабинет
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
"Сегодня трое ребят пострадали в школе №64 в Ульяновске. Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на втором этаже и получили травмы", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что администрация школы оперативно вызвала "скорую". Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Их жизни вне опасности.
"Поручил руководству министерства здравоохранения взять лечение детей под личный контроль, органам соцзащиты оказать помощь. Администрации города поручено провести проверку случившегося, выяснить причины, установить виновных и привлечь их к ответственности", - написал Русских.
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