https://ria.ru/20231002/ulyanovsk-1899911902.html

Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе

Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе - РИА Новости, 02.10.2023

Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе

Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:33

2023-10-02T12:33

2023-10-02T12:33

происшествия

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. "Сегодня трое ребят пострадали в школе №64 в Ульяновске. Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на втором этаже и получили травмы", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что администрация школы оперативно вызвала "скорую". Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Их жизни вне опасности. "Поручил руководству министерства здравоохранения взять лечение детей под личный контроль, органам соцзащиты оказать помощь. Администрации города поручено провести проверку случившегося, выяснить причины, установить виновных и привлечь их к ответственности", - написал Русских.

https://ria.ru/20230927/shkolniki-1899001484.html

ульяновская область

ульяновск

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Варвара Скокшина

происшествия, ульяновская область, ульяновск, алексей русских