https://ria.ru/20231002/ulyanovsk-1899911902.html
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе - РИА Новости, 02.10.2023
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе
Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:33
2023-10-02T12:33
2023-10-02T12:33
происшествия
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Нештатно сработала сигнализация в школе Ульяновска, трое школьников, испугавшись, выпрыгнули со второго этажа, получили переломы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. "Сегодня трое ребят пострадали в школе №64 в Ульяновске. Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на втором этаже и получили травмы", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что администрация школы оперативно вызвала "скорую". Пострадавших госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Их жизни вне опасности. "Поручил руководству министерства здравоохранения взять лечение детей под личный контроль, органам соцзащиты оказать помощь. Администрации города поручено провести проверку случившегося, выяснить причины, установить виновных и привлечь их к ответственности", - написал Русских.
https://ria.ru/20230927/shkolniki-1899001484.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, ульяновск, алексей русских
Происшествия, Ульяновская область, Ульяновск, Алексей Русских
Глава Ульяновска рассказал подробности инцидента с сигнализацией в школе
Глава Ульяновска рассказал подробности ЧП в школе, где пострадали три ребенка