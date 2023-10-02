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В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ukrainki-1900020840.html
В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС
В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС
Украинские беженки сталкиваются с серьезным риском стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации в Европе, заявила в Женеве специальный докладчик... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:32
2023-10-02T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости. Украинские беженки сталкиваются с серьезным риском стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации в Европе, заявила в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Алсалем. "Украинские женщины действительно сталкиваются с тем, что мы наблюдаем во многих ситуациях с беженцами: они продолжают подвергаться риску торговли людьми, а также эксплуатации, включая сексуальную. Я должна сказать, что в Польше мне было немного трудно понять масштабы этого, а также получить полный обзор того, что, например, польские власти делают в связи с этим. Но это определенно действительно серьезная проблема", - сказала Алсалем на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. В июле в нацполиции Украины сообщили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную, негативная тенденция связана с уязвимым состоянием граждан страны. Как сообщил позже офис генпрокурора страны, по данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) - агентства ООН по миграции на Украине "за 30 лет от торговли людьми на Украине пострадали около 300 тыс человек".
https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html
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в мире, украина, оон, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС

Эксперт Алсалем: украинки в ЕС рискуют стать жертвами сексуальной эксплуатации

© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости. Украинские беженки сталкиваются с серьезным риском стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации в Европе, заявила в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Алсалем.
"Украинские женщины действительно сталкиваются с тем, что мы наблюдаем во многих ситуациях с беженцами: они продолжают подвергаться риску торговли людьми, а также эксплуатации, включая сексуальную. Я должна сказать, что в Польше мне было немного трудно понять масштабы этого, а также получить полный обзор того, что, например, польские власти делают в связи с этим. Но это определенно действительно серьезная проблема", - сказала Алсалем на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
В июле в нацполиции Украины сообщили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную, негативная тенденция связана с уязвимым состоянием граждан страны.
Как сообщил позже офис генпрокурора страны, по данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) - агентства ООН по миграции на Украине "за 30 лет от торговли людьми на Украине пострадали около 300 тыс человек".
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