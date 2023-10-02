В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС
Эксперт Алсалем: украинки в ЕС рискуют стать жертвами сексуальной эксплуатации
© AP Photo / Markus SchreiberБеженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка
© AP Photo / Markus Schreiber
Беженцы на границе Украины и Польши в пункте пропуска Медыка. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости. Украинские беженки сталкиваются с серьезным риском стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации в Европе, заявила в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Алсалем.
"Украинские женщины действительно сталкиваются с тем, что мы наблюдаем во многих ситуациях с беженцами: они продолжают подвергаться риску торговли людьми, а также эксплуатации, включая сексуальную. Я должна сказать, что в Польше мне было немного трудно понять масштабы этого, а также получить полный обзор того, что, например, польские власти делают в связи с этим. Но это определенно действительно серьезная проблема", - сказала Алсалем на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
В июле в нацполиции Украины сообщили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную, негативная тенденция связана с уязвимым состоянием граждан страны.
Как сообщил позже офис генпрокурора страны, по данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) - агентства ООН по миграции на Украине "за 30 лет от торговли людьми на Украине пострадали около 300 тыс человек".