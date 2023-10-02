https://ria.ru/20231002/ukrainki-1900020840.html

В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС

В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023

В ООН рассказали о рисках для украинок стать жертвами работорговли в ЕС

Украинские беженки сталкиваются с серьезным риском стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации в Европе, заявила в Женеве специальный докладчик... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:32

2023-10-02T17:32

2023-10-02T17:32

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости. Украинские беженки сталкиваются с серьезным риском стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации в Европе, заявила в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Алсалем. "Украинские женщины действительно сталкиваются с тем, что мы наблюдаем во многих ситуациях с беженцами: они продолжают подвергаться риску торговли людьми, а также эксплуатации, включая сексуальную. Я должна сказать, что в Польше мне было немного трудно понять масштабы этого, а также получить полный обзор того, что, например, польские власти делают в связи с этим. Но это определенно действительно серьезная проблема", - сказала Алсалем на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. В июле в нацполиции Украины сообщили, что оценивают проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную, негативная тенденция связана с уязвимым состоянием граждан страны. Как сообщил позже офис генпрокурора страны, по данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) - агентства ООН по миграции на Украине "за 30 лет от торговли людьми на Украине пострадали около 300 тыс человек".

https://ria.ru/20230531/bezhenka-1875340007.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, евросоюз, ситуация в днр и лнр