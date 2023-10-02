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"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины
"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины - РИА Новости, 02.10.2023
"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины
Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию, поэтому их можно назвать врагами Украины, заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:13
2023-10-02T22:13
2023-10-02T22:13
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию, поэтому их можно назвать врагами Украины, заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США", — уверен эксперт.По его мнению, крупные государства стали более откровенно показывать свое отношение к Украине, поскольку даже Вашингтон постепенно отворачивается от киевских властей.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября для выделения ассигнований требуется решение законодателей. Госдепу также пришлось заморозить долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года.
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политика, украина, индия, китай, леонид кучма, олег соскин, джо байден, государственный департамент сша, россия
Политика, Украина, Индия, Китай, Леонид Кучма, Олег Соскин, Джо Байден, Государственный департамент США, Россия
"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины