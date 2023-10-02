https://ria.ru/20231002/ukraina-1900066092.html

"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины

"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины - РИА Новости, 02.10.2023

"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины

Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию, поэтому их можно назвать врагами Украины, заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T22:13

2023-10-02T22:13

2023-10-02T22:13

политика

украина

индия

китай

леонид кучма

олег соскин

джо байден

государственный департамент сша

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию, поэтому их можно назвать врагами Украины, заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США", — уверен эксперт.По его мнению, крупные государства стали более откровенно показывать свое отношение к Украине, поскольку даже Вашингтон постепенно отворачивается от киевских властей.Ранее конгресс согласовал временный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании правительства. В документ не вошла помощь Украине. В связи с началом нового финансового года 1 октября для выделения ассигнований требуется решение законодателей. Госдепу также пришлось заморозить долгосрочные контрактные проекты с Украиной из-за отсутствия согласованной конгрессом помощи Киеву. Кроме того, в Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ, принятый главой Белого дома Джо Байденом 9 мая 2022 года.

https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html

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индия

китай

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политика, украина, индия, китай, леонид кучма, олег соскин, джо байден, государственный департамент сша, россия