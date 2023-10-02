Кулеба высказался о возможном вступлении Украины в ЕС
Кулеба: Украину устраивает только полноправное членство в ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Украину устраивает только полноправное членство в ЕС.
Ранее издание Politico сообщило, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не знает, откуда взялась информация "неполного членства" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное.
"Украина - первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает", - заявил Кулеба на пресс-конференции с Боррелем, которую транслировал МИД Украины на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что нельзя допустить ситуацию, чтобы реформа ЕС использовалась, как инструмент торможения предоставления Украине членства в союзе.
Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в понедельник в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное выездное заседание министров в стране, находящейся в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.
В конце августа Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Испанская газета Pais отмечала, что Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
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