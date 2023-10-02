Рейтинг@Mail.ru
Кулеба высказался о возможном вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900035820.html
Кулеба высказался о возможном вступлении Украины в ЕС
Кулеба высказался о возможном вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
Кулеба высказался о возможном вступлении Украины в ЕС
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Украину устраивает только полноправное членство в ЕС. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:20
2023-10-02T18:20
киев
жозеп боррель
владимир зеленский
евросоюз
дмитрий кулеба
брюссель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Украину устраивает только полноправное членство в ЕС. Ранее издание Politico сообщило, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не знает, откуда взялась информация "неполного членства" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное. "Украина - первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает", - заявил Кулеба на пресс-конференции с Боррелем, которую транслировал МИД Украины на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что нельзя допустить ситуацию, чтобы реформа ЕС использовалась, как инструмент торможения предоставления Украине членства в союзе. Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в понедельник в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное выездное заседание министров в стране, находящейся в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне. В конце августа Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Испанская газета Pais отмечала, что Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230929/es-1899345947.html
https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html
https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, жозеп боррель, владимир зеленский, евросоюз, дмитрий кулеба, брюссель, в мире
Киев, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Евросоюз, Дмитрий Кулеба, Брюссель, В мире
Кулеба высказался о возможном вступлении Украины в ЕС

Кулеба: Украину устраивает только полноправное членство в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что Украину устраивает только полноправное членство в ЕС.
Ранее издание Politico сообщило, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не знает, откуда взялась информация "неполного членства" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Шмыгаль заверил украинцев, что страна готова вступить в ЕС через два года
29 сентября, 09:01
"Украина - первосортная страна и ничего кроме первосортного членства нас не устраивает", - заявил Кулеба на пресс-конференции с Боррелем, которую транслировал МИД Украины на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что нельзя допустить ситуацию, чтобы реформа ЕС использовалась, как инструмент торможения предоставления Украине членства в союзе.
Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Боррель сообщил, что в понедельник в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное выездное заседание министров в стране, находящейся в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Венгрии призвали не давать Украине ни копейки из бюджета ЕС
28 сентября, 16:39
В конце августа Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года. Испанская газета Pais отмечала, что Брюссель настаивает на том, что коротких путей быть не может.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Евросоюз выдвинул Украине ультиматум. Киев совершил роковую ошибку
25 июня, 08:00
 
КиевЖозеп БоррельВладимир ЗеленскийЕвросоюзДмитрий КулебаБрюссельВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала