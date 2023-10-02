https://ria.ru/20231002/ukraina-1900024373.html
Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности
Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности - РИА Новости, 02.10.2023
Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что самой надежной гарантией безопасности Украины, которую Европа может предоставить, является членство этой страны в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:39
2023-10-02T17:39
2023-10-02T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что самой надежной гарантией безопасности Украины, которую Европа может предоставить, является членство этой страны в Евросоюзе. В этой связи он указал на важность продолжения Украиной внутренних реформ. "Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС… Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед… Мы также обсудили проведение реформ", - сказал Боррель по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза. По его словам, Киев и Брюссель также работают "над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины". "Важно усилить нашу помощь в разминировании, это ключевое условие для восстановления экономики Украины", - добавил глава евродипломатии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности
Боррель: членство в ЕС станет самой сильной гарантией безопасности для Украины