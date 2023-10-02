https://ria.ru/20231002/ukraina-1900024373.html

Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности

Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности - РИА Новости, 02.10.2023

Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что самой надежной гарантией безопасности Украины, которую Европа может предоставить, является членство этой страны в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:39

2023-10-02T17:39

2023-10-02T17:39

специальная военная операция на украине

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жозеп боррель

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что самой надежной гарантией безопасности Украины, которую Европа может предоставить, является членство этой страны в Евросоюзе. В этой связи он указал на важность продолжения Украиной внутренних реформ. "Самое сильное обязательство в области безопасности, которое мы можем предоставить Украине, – это членство в ЕС… Сейчас Украина является кандидатом и продолжает двигаться вперед… Мы также обсудили проведение реформ", - сказал Боррель по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза. По его словам, Киев и Брюссель также работают "над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины". "Важно усилить нашу помощь в разминировании, это ключевое условие для восстановления экономики Украины", - добавил глава евродипломатии.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр