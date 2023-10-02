https://ria.ru/20231002/ukraina-1900011206.html
Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине
Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине - РИА Новости, 02.10.2023
Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:08
2023-10-02T17:08
2023-10-02T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро.Об этом он сообщил по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза, которая не предполагала каких-либо решений."Я предложил новый двусторонний многолетний пакет военной помощи (Украине- ред.) из Европейского фонда мира в размере до пяти миллиардов евро на следующий год… Я надеюсь, что мы сможем достичь по ним соглашения до конца этого года в ходе согласования поправок в многолетний бюджет ЕС", - сообщил Боррель.Глава евродипломатии также подтвердил намерение ЕС подготовить до конца года порядка 40 тысяч украинских военных, включая пилотов для F-16.
https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине
Боррель рассчитывает до конца года согласовать до пяти миллиардов евро Украине