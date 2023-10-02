https://ria.ru/20231002/ukraina-1900011206.html

Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине

Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине - РИА Новости, 02.10.2023

Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:08

2023-10-02T17:08

2023-10-02T17:16

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до пяти миллиардов евро.Об этом он сообщил по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза, которая не предполагала каких-либо решений."Я предложил новый двусторонний многолетний пакет военной помощи (Украине- ред.) из Европейского фонда мира в размере до пяти миллиардов евро на следующий год… Я надеюсь, что мы сможем достичь по ним соглашения до конца этого года в ходе согласования поправок в многолетний бюджет ЕС", - сообщил Боррель.Глава евродипломатии также подтвердил намерение ЕС подготовить до конца года порядка 40 тысяч украинских военных, включая пилотов для F-16.

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр