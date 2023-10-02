Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900001080.html
СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине
СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине
США раздумывают над созданием плана "национального сопротивления" на Украине, который предусматривает противодействие со стороны "простых украинцев" в случае... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:32
2023-10-02T16:32
в мире
сша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883903319_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_b07e80cce257fe4ad7b0b97a4e2e0db8.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США раздумывают над созданием плана "национального сопротивления" на Украине, который предусматривает противодействие со стороны "простых украинцев" в случае дальнейших потерь территорий Киевом, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника из госдепа, при этом неназванный чиновник не объяснил, в чем состоит суть американского плана. "Одна из целей включает создание "плана сопротивления на национальном уровне". Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель", - говорится в газете. Неназванный чиновник госдепа не пояснил идею национального сопротивления, пишет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899771526.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883903319_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29ab0e5d4a4b1d2115f8a8258e58b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине

Politico: США думают, как убедить украинцев сопротивляться при новых потерях

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США раздумывают над созданием плана "национального сопротивления" на Украине, который предусматривает противодействие со стороны "простых украинцев" в случае дальнейших потерь территорий Киевом, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника из госдепа, при этом неназванный чиновник не объяснил, в чем состоит суть американского плана.
"Одна из целей включает создание "плана сопротивления на национальном уровне". Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель", - говорится в газете. Неназванный чиновник госдепа не пояснил идею национального сопротивления, пишет издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Это навсегда". В США предрекли Украине потерю выхода к морю
1 октября, 16:42
 
В миреСШАУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала