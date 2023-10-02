https://ria.ru/20231002/ukraina-1900001080.html

СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине

СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: США хотят создать план "национального сопротивления" на Украине

США раздумывают над созданием плана "национального сопротивления" на Украине, который предусматривает противодействие со стороны "простых украинцев" в случае... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:32

2023-10-02T16:32

2023-10-02T16:32

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США раздумывают над созданием плана "национального сопротивления" на Украине, который предусматривает противодействие со стороны "простых украинцев" в случае дальнейших потерь территорий Киевом, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника из госдепа, при этом неназванный чиновник не объяснил, в чем состоит суть американского плана. "Одна из целей включает создание "плана сопротивления на национальном уровне". Это может означать, что простые украинцы будут оказывать сопротивление, если Россия завоюет больше земель", - говорится в газете. Неназванный чиновник госдепа не пояснил идею национального сопротивления, пишет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899771526.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр