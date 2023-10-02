https://ria.ru/20231002/ukraina-1899925784.html

Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов

Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов - РИА Новости, 02.10.2023

Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов

Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:09

2023-10-02T13:09

2023-10-02T13:09

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

олег осипов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально отправлять своих военных на Украину. Глава минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что они рассматривают возможность размещения своих инструкторов на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Медведев написал в своих соцсетях, что в этом случае они станут легальной целью для Вооруженных сил РФ. Этот пост в англоязычном аккаунте X прочитали 1,7 млн человек. Позднее премьер Британии Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение украинских военных на территории этой страны возможно, но не сейчас. "Хорошо, что Сунак и другие члены кабинета внимательно читают российские аккаунты в Х", - сказал РИА Новости Осипов, комментируя изменение позиции британского правительства по инструкторам на Украине.

https://ria.ru/20231001/galichina-1899513080.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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