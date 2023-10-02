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Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899925784.html
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов - РИА Новости, 02.10.2023
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов
Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:09
2023-10-02T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
дмитрий медведев
олег осипов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально отправлять своих военных на Украину. Глава минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что они рассматривают возможность размещения своих инструкторов на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Медведев написал в своих соцсетях, что в этом случае они станут легальной целью для Вооруженных сил РФ. Этот пост в англоязычном аккаунте X прочитали 1,7 млн человек. Позднее премьер Британии Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение украинских военных на территории этой страны возможно, но не сейчас. "Хорошо, что Сунак и другие члены кабинета внимательно читают российские аккаунты в Х", - сказал РИА Новости Осипов, комментируя изменение позиции британского правительства по инструкторам на Украине.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Олег Осипов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов

Помощник Медведева похвалил власти Британии за отказ от контингента на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально отправлять своих военных на Украину.
Глава минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что они рассматривают возможность размещения своих инструкторов на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Медведев написал в своих соцсетях, что в этом случае они станут легальной целью для Вооруженных сил РФ. Этот пост в англоязычном аккаунте X прочитали 1,7 млн человек. Позднее премьер Британии Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение украинских военных на территории этой страны возможно, но не сейчас.
"Хорошо, что Сунак и другие члены кабинета внимательно читают российские аккаунты в Х", - сказал РИА Новости Осипов, комментируя изменение позиции британского правительства по инструкторам на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий МедведевОлег ОсиповВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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