https://ria.ru/20231002/ukraina-1899925784.html
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов - РИА Новости, 02.10.2023
Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов
Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:09
2023-10-02T13:09
2023-10-02T13:09
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
олег осипов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Помощник зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов похвалил британские власти за чтение российских аккаунтов после того, как они передумали официально отправлять своих военных на Украину. Глава минобороны Британии Грант Шэппс заявил, что они рассматривают возможность размещения своих инструкторов на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Медведев написал в своих соцсетях, что в этом случае они станут легальной целью для Вооруженных сил РФ. Этот пост в англоязычном аккаунте X прочитали 1,7 млн человек. Позднее премьер Британии Риши Сунак заявил, что британских солдат не отправят участвовать в конфликте на Украине, а обучение украинских военных на территории этой страны возможно, но не сейчас. "Хорошо, что Сунак и другие члены кабинета внимательно читают российские аккаунты в Х", - сказал РИА Новости Осипов, комментируя изменение позиции британского правительства по инструкторам на Украине.
https://ria.ru/20231001/galichina-1899513080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Помощник Медведева похвалил власти Британии за чтение российских аккаунтов
Помощник Медведева похвалил власти Британии за отказ от контингента на Украине