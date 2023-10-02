https://ria.ru/20231002/ukraina-1899902555.html
Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета
Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета - РИА Новости, 02.10.2023
Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что проинформировал прибывшую ранее в Киев делегацию Международного... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:06
2023-10-02T12:06
2023-10-02T12:06
экономика
украина
денис шмыгаль
мвф
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что проинформировал прибывшую ранее в Киев делегацию Международного валютного фонда (МВФ) о потребностях в средствах для покрытия дефицита бюджета. В субботу постоянный представитель МВФ на Украине Ваграм Степанян сообщал, что с визитом в Киев прибыла делегация фонда. "Первый визит миссии МВФ на Украину более чем за три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с фондом на сумму 15,6 миллиарда долларов… Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о необходимости восстановления", - написал Шмыгаль. Миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку. В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899812866.html
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, денис шмыгаль, мвф
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, МВФ
Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета
Шмыгаль: Украине нужны средства от МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник сообщил в своем Telegram-канале
, что проинформировал прибывшую ранее в Киев делегацию Международного валютного фонда (МВФ) о потребностях в средствах для покрытия дефицита бюджета.
В субботу постоянный представитель МВФ на Украине Ваграм Степанян сообщал, что с визитом в Киев прибыла делегация фонда.
На Украине заявили о трате 1,6 миллиона долларов на СМИ, которое не смотрят
"Первый визит миссии МВФ на Украину более чем за три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с фондом на сумму 15,6 миллиарда долларов… Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о необходимости восстановления", - написал Шмыгаль.
Миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве
технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку.
В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.
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