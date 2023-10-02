https://ria.ru/20231002/ukraina-1899902555.html

Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета

Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета - РИА Новости, 02.10.2023

Премьер Украины попросил у МВФ средства для покрытия дефицита бюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что проинформировал прибывшую ранее в Киев делегацию Международного... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:06

2023-10-02T12:06

2023-10-02T12:06

экономика

украина

денис шмыгаль

мвф

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что проинформировал прибывшую ранее в Киев делегацию Международного валютного фонда (МВФ) о потребностях в средствах для покрытия дефицита бюджета. В субботу постоянный представитель МВФ на Украине Ваграм Степанян сообщал, что с визитом в Киев прибыла делегация фонда. "Первый визит миссии МВФ на Украину более чем за три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с фондом на сумму 15,6 миллиарда долларов… Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о необходимости восстановления", - написал Шмыгаль. Миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку. В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899812866.html

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, денис шмыгаль, мвф