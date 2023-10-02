https://ria.ru/20231002/ukraina-1899849349.html
Экс-премьер Украины считает, что в ней остались 23 миллиона человек
Экс-премьер Украины считает, что в ней остались 23 миллиона человек - РИА Новости, 02.10.2023
Экс-премьер Украины считает, что в ней остались 23 миллиона человек
Население Украины сократилось до 23 миллионов человек, сообщил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:43
2023-10-02T10:43
2023-10-02T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Население Украины сократилось до 23 миллионов человек, сообщил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале."На территории страны остались 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", — написал он.Экс-премьер отметил, что мобилизация на Украине сейчас продолжается ускоренными темпами. "Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру: до 500 тысяч "добровольцев" к весне. И учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать к все более драконовским методам", — подчеркнул Азаров. При этом он напомнил, что еще в начале сентября Минобороны Украины снизило требования для призыва на службу в армии и теперь под мобилизацию попадают люди с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, с 1 октября женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также обязаны встать на воинский учет. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, отметил, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости. В конце августа представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал республики еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, демонстрирующие, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, представители ЖЭК, домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230906/poteri-1894427193.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, николай азаров (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-премьер Украины считает, что в ней остались 23 миллиона человек
Экс-премьер Азаров: население Украины сократилось до 23 млн человек
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Население Украины сократилось до 23 миллионов человек, сообщил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем Telegram-канале
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"На территории страны остались 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну", — написал он.
Экс-премьер отметил, что мобилизация на Украине сейчас продолжается ускоренными темпами.
"Перед военкомами поставлена задача набрать ресурс как минимум на год активных "мясных штурмов". Эксперты даже называют конкретную цифру: до 500 тысяч "добровольцев" к весне. И учитывая, что мобилизационный ресурс в стране фактически исчерпан, власть будет прибегать к все более драконовским методам", — подчеркнул Азаров.
Они не вернутся. Украине предрекли многомиллионные потери
При этом он напомнил, что еще в начале сентября Минобороны Украины снизило требования для призыва на службу в армии и теперь под мобилизацию попадают люди с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, с 1 октября женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также обязаны встать на воинский учет.
В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023-й будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, отметил, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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В конце августа представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев
заявлял, что мобилизационный потенциал республики еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, демонстрирующие, как это делают на улицах, автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы) — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, представители ЖЭК, домового комитета и другие должностные лица.
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