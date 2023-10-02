https://ria.ru/20231002/ukraina-1899847104.html
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:25
2023-10-02T10:25
2023-10-02T10:32
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дмитрий кулеба
жозеп боррель
евросоюз
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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети X. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет в понедельник в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза. "Я благодарю моего дорогого коллегу (главу МИД Украины) Дмитрия Кулебу за то, что пригласил нас в Киев на сегодняшнюю неформальную встречу. Мы обсудим, как ЕС может еще больше усилить давление на Россию, и все возможные способы поддержки Украины - сейчас и в будущем", - написала Брюинс Слот. Она подчеркнула, что такая встреча глава МИД стран ЕС пройдёт в Киеве впервые.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899846593.html
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз
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Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве
Ханке Брюинс Слот: главы МИД ЕС обсудят в Киеве усиление давления на Россию