https://ria.ru/20231002/ukraina-1899847104.html

Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве

Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023

Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:25

2023-10-02T10:25

2023-10-02T10:32

в мире

киев

украина

россия

дмитрий кулеба

жозеп боррель

евросоюз

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ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети X. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет в понедельник в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза. "Я благодарю моего дорогого коллегу (главу МИД Украины) Дмитрия Кулебу за то, что пригласил нас в Киев на сегодняшнюю неформальную встречу. Мы обсудим, как ЕС может еще больше усилить давление на Россию, и все возможные способы поддержки Украины - сейчас и в будущем", - написала Брюинс Слот. Она подчеркнула, что такая встреча глава МИД стран ЕС пройдёт в Киеве впервые.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899846593.html

https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html

киев

украина

россия

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз