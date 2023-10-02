Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 02.10.2023 (обновлено: 10:32 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899847104.html
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве - РИА Новости, 02.10.2023
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:25
2023-10-02T10:32
в мире
киев
украина
россия
дмитрий кулеба
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592379557_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_775d1889dbc30aef35f61cab0dd62573.jpg
ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети X. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет в понедельник в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза. "Я благодарю моего дорогого коллегу (главу МИД Украины) Дмитрия Кулебу за то, что пригласил нас в Киев на сегодняшнюю неформальную встречу. Мы обсудим, как ЕС может еще больше усилить давление на Россию, и все возможные способы поддержки Украины - сейчас и в будущем", - написала Брюинс Слот. Она подчеркнула, что такая встреча глава МИД стран ЕС пройдёт в Киеве впервые.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899846593.html
https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592379557_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_235c57e2f9a8f8f28c079110d5249224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, дмитрий кулеба, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Евросоюз
Стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят в Киеве

Ханке Брюинс Слот: главы МИД ЕС обсудят в Киеве усиление давления на Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Малолюдная улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 2 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальной встрече в Киеве усиление давления на Россию и дальнейшую помощь Украине, сообщила в понедельник глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот в соцсети X.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет в понедельник в Киеве неформальное заседание Совета МИД стран Евросоюза.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Боррель заявил, что Киеву придется сделать очень многое для членства в ЕС
Вчера, 10:23
"Я благодарю моего дорогого коллегу (главу МИД Украины) Дмитрия Кулебу за то, что пригласил нас в Киев на сегодняшнюю неформальную встречу. Мы обсудим, как ЕС может еще больше усилить давление на Россию, и все возможные способы поддержки Украины - сейчас и в будущем", - написала Брюинс Слот.
Она подчеркнула, что такая встреча глава МИД стран ЕС пройдёт в Киеве впервые.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Им наплевать на Запад". Что задумали в Киеве
Вчера, 08:00
 
В миреКиевУкраинаРоссияДмитрий КулебаЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала