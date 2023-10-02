https://ria.ru/20231002/ukraina-1899842772.html

Боррель надеется, что США пересмотрят решение не выделять деньги Украине

Боррель надеется, что США пересмотрят решение не выделять деньги Украине - РИА Новости, 02.10.2023

Боррель надеется, что США пересмотрят решение не выделять деньги Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что решение не выделять средства на нужды Украины со стороны США будет пересмотрено, поскольку, по его... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:06

2023-10-02T10:06

2023-10-02T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что решение не выделять средства на нужды Украины со стороны США будет пересмотрено, поскольку, по его словам, конфликт на Украине несет последствия для всего мира, но также представляет "экзистенциальную угрозу" для Евросоюза. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Как заявил Боррель, спецоперация несет последствия для всего мира, но для ЕС – это экзистенциальная угроза. "Может быть, не для всего мира это так, но для нас это так, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", - заявил Боррель перед началом в Киеве первого в истории ЕС "выездного" неформального заседания глав европейских МИД. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр