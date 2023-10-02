https://ria.ru/20231002/ukraina-1899823556.html

Украинский "патриот" сбежал с фронта в Европу

Украинский "патриот" сбежал с фронта в Европу - РИА Новости, 02.10.2023

Украинский "патриот" сбежал с фронта в Европу

Украинский беженец рассказал, что как "патриот" отправился на фронт, однако потом сбежал в Европу, увидев "войну вблизи", об этом он сообщил в интервью... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:09

2023-10-02T06:09

2023-10-02T12:38

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинский беженец рассказал, что как "патриот" отправился на фронт, однако потом сбежал в Европу, увидев "войну вблизи", об этом он сообщил в интервью телеканалу France Info.Как отмечается в сюжете, 30-летний Иван Ищенко живет в немецком Дрездене, где пытается "заново построить свою жизнь". В начале конфликта он записался в ВСУ, однако через несколько недель дезертировал."Я был очень мотивирован идти на фронт. Я прежде всего украинский патриот. Я хотел воевать за свободную Украину", — заявил он. Однако, увидев "войну вблизи", Ищенко не выдержал психологически, после чего решил сбежать. Мужчине на родине грозит тюрьма, и он с трудом переживает эту ситуацию, отмечает France Info.Другой беженец, 38-летний Евгений Куруч из Варшавы, признал, что является офицером запаса ВСУ, при этом он не жалеет о том, что "вовремя" покинул Украину вместе с семьей. "Мой приоритет — заботиться о жене и детях", — сказал он.Молодой украинец Богдан Мариненко, также проживающий в польской столице, был вынужден покинуть Украину незадолго до своего совершеннолетия и до того, как его могли призвать в ВСУ, чтобы иметь возможность помогать матери и сестрам."Чтобы помешать тем, кто хочет бежать в соседние страны, украинские пограничники держат границу под бдительным контролем. С начала военного конфликта было задержано более 13 тысяч человек, пытавшихся покинуть страну", — отмечает телеканал.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230930/vsu-1899594179.html

https://ria.ru/20231002/uolles-1899816696.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины