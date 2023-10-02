https://ria.ru/20231002/ukraina-1899819748.html

В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней

В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней - РИА Новости, 02.10.2023

В Киеве анонсировали крах Украины через 45 дней

Принятие закона о временном финансировании работы правительства США, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Киеву, приведет к краху Украины... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T04:02

2023-10-02T04:02

2023-10-02T07:24

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Принятие закона о временном финансировании работы правительства США, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Киеву, приведет к краху Украины через 45 дней, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины."У Украины осталось 45 дней. Пока еще есть остатки денег, но их совсем мало. Хватит еще на октябрь, может, ноябрь еще протянуть удастся. Делаем вывод: деньги на поддержку Украины, на фронт и, что самое поганое, на внутреннюю поддержку, на госбюджет, на пенсии и еще страшнее — на выплаты военным, которые воюют на фронте, Америка уже не имеет. Все, их нет", — заявил Соскин.По словам эксперта, такое решение продиктовано ориентацией США в первую очередь на свои собственные интересы. Как заявил Соскин, фронт "стоит" из-за того, что украинским войскам уже нечем наступать."Это реальный крах, о котором я говорил. Денег в госбюджете для выплаты пенсий и, самое главное, на зарплаты армейцам на фронте не будет — это первое. Оружие от Америки не придет — это второе. Третье: раз этого всего не будет, то никакого наступления на фронте не будет, потому что наступать нечем", — заключил аналитик.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899805162.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1899815674.html

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в мире, сша, украина, россия, олег соскин, леонид кучма, джо байден, киев