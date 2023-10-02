СМИ: Украина получила от союзников по НАТО два удара в спину
Newsweek: Украина рискует остаться без поддержки со стороны США и Словакии
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Два союзника Киева по НАТО в лице США и Словакии могут свернуть объем помощи Украине, об этом пишет американский журнал Newsweek.
"Украина получила плохие новости из Соединенных Штатов и Словакии, которые угрожают сокращением объемов гуманитарной и военной помощи, получаемой Киевом", — говорится в материале.
Как отмечает издание, НАТО стала важнейшим союзником Украины после начала специальной военной операции, предоставив ей десятки миллиардов долларов, однако события последних выходных грозят Киеву новыми проблемами с оборонными расходами.
Речь в первую очередь идет о подписании президентом США Джо Байденом одобренного конгрессом закона о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
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"Президент Джо Байден, стойкий сторонник Украины, запросил 300 миллионов долларов на дополнительное вооружение для Украины и на обучение ее солдат. Но эти средства не были включены в законопроект, поскольку помощь этой восточноевропейской стране стала камнем преткновения для консерваторов палаты представителей, которые утверждают, что вместо этого деньги следует тратить внутри страны", — говорится в материале.
Также тревожным сигналом для Украины в воскресенье стала победа на выборах в Словакии политической партии Smer, лидер которой Роберт Фицо пообещал прекратить предоставлять Украине военную помощь, ограничившись гуманитарной поддержкой, отмечает издание.
В публикации также приводятся данные опросов, проведенных в августе, согласно которым число европейцев, выступающих против помощи Украине, возросло до 34 процентов.
Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.