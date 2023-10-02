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"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине - РИА Новости, 03.10.2023
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17:16 02.10.2023 (обновлено: 00:11 03.10.2023)
https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html
"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине
"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине - РИА Новости, 03.10.2023
"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине
На Украину обрушилась серия неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, поставлявших ей военную и финансовую помощь, пишет журналист CNN Стивен... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-02T17:16
2023-10-03T00:11
политика
украина
роберт фицо
дмитрий песков
конгресс сша
вооруженные силы украины
словакия
киев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Украину обрушилась серия неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, поставлявших ей военную и финансовую помощь, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.Как напомнил эксперт, республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы законопроект о государственных расходах не включал пункт о выделении шести миллиардов долларов Украине. Тем временем в Словакии на выборах в парламент победила партия Smer, лидер которой — Роберт Фицо — обещал прекратить поставки оружия ВСУ, говорится в статье.&quot;Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу&quot;, — отметил Коллисон.По его мнению, каждое из этих событий показывает, что риски и угрозы для Украины растут: военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах. Как полагает Коллисон, сложившаяся ситуация с потерей Киевом союзников "играет на руку Путину".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом утверждения о "пророссийскости" словацкого политика Роберта Фицо, партия которого одержала победу на парламентских выборах в республике. По словам представителя Кремля, многих европейских государственных деятелей называют пророссийскими только за то, что они защищают суверенитет и интересы своих стран.
https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899988201.html
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политика, украина, роберт фицо, дмитрий песков, конгресс сша, вооруженные силы украины, словакия, киев, россия, сша
Политика, Украина, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Словакия, Киев, Россия, США
"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине

CNN: Украина получила ряд мощных ударов от партнёров с Запада

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Украину обрушилась серия неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, поставлявших ей военную и финансовую помощь, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.
Как напомнил эксперт, республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы законопроект о государственных расходах не включал пункт о выделении шести миллиардов долларов Украине. Тем временем в Словакии на выборах в парламент победила партия Smer, лидер которой — Роберт Фицо — обещал прекратить поставки оружия ВСУ, говорится в статье.
«

"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу", — отметил Коллисон.

По его мнению, каждое из этих событий показывает, что риски и угрозы для Украины растут: военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах. Как полагает Коллисон, сложившаяся ситуация с потерей Киевом союзников "играет на руку Путину".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом утверждения о "пророссийскости" словацкого политика Роберта Фицо, партия которого одержала победу на парламентских выборах в республике. По словам представителя Кремля, многих европейских государственных деятелей называют пророссийскими только за то, что они защищают суверенитет и интересы своих стран.
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