https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html

"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине

"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине - РИА Новости, 03.10.2023

"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине

На Украину обрушилась серия неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, поставлявших ей военную и финансовую помощь, пишет журналист CNN Стивен... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-02T17:16

2023-10-02T17:16

2023-10-03T00:11

политика

украина

роберт фицо

дмитрий песков

конгресс сша

вооруженные силы украины

словакия

киев

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Украину обрушилась серия неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, поставлявших ей военную и финансовую помощь, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.Как напомнил эксперт, республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы законопроект о государственных расходах не включал пункт о выделении шести миллиардов долларов Украине. Тем временем в Словакии на выборах в парламент победила партия Smer, лидер которой — Роберт Фицо — обещал прекратить поставки оружия ВСУ, говорится в статье."Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу", — отметил Коллисон.По его мнению, каждое из этих событий показывает, что риски и угрозы для Украины растут: военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах. Как полагает Коллисон, сложившаяся ситуация с потерей Киевом союзников "играет на руку Путину".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом утверждения о "пророссийскости" словацкого политика Роберта Фицо, партия которого одержала победу на парламентских выборах в республике. По словам представителя Кремля, многих европейских государственных деятелей называют пророссийскими только за то, что они защищают суверенитет и интересы своих стран.

https://ria.ru/20231002/zelenskiy-1899988201.html

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политика, украина, роберт фицо, дмитрий песков, конгресс сша, вооруженные силы украины, словакия, киев, россия, сша