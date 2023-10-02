"На руку Путину". В США сообщили о серии мощных ударов по Украине
CNN: Украина получила ряд мощных ударов от партнёров с Запада
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. На Украину обрушилась серия неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, поставлявших ей военную и финансовую помощь, пишет журналист CNN Стивен Коллинсон.
Как напомнил эксперт, республиканцы в конгрессе США добились того, чтобы законопроект о государственных расходах не включал пункт о выделении шести миллиардов долларов Украине. Тем временем в Словакии на выборах в парламент победила партия Smer, лидер которой — Роберт Фицо — обещал прекратить поставки оружия ВСУ, говорится в статье.
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"Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к ее размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева. Спор заставил Варшаву предупредить Киев, что она может прекратить поставки оружия своему соседу", — отметил Коллисон.
По его мнению, каждое из этих событий показывает, что риски и угрозы для Украины растут: военная и финансовая помощь для нее все больше начинают зависеть от избирательных кампаний в западных государствах. Как полагает Коллисон, сложившаяся ситуация с потерей Киевом союзников "играет на руку Путину".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдом утверждения о "пророссийскости" словацкого политика Роберта Фицо, партия которого одержала победу на парламентских выборах в республике. По словам представителя Кремля, многих европейских государственных деятелей называют пророссийскими только за то, что они защищают суверенитет и интересы своих стран.