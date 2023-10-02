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ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке - РИА Новости, 02.10.2023
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09:06 02.10.2023 (обновлено: 09:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/udar-1899833096.html
ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке
Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:06
2023-10-02T09:14
в мире
новая каховка
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", — рассказали местные власти. Из-за обстрела в собственном доме погиб мужчина, добавили в администрации. Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в субботу ВСУ выпустили по городу и окрестностям 24 снаряда.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230924/pogibshaya-1898301172.html
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в мире, новая каховка, херсонская область , россия
В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Россия
ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке, погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
«
"Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", — рассказали местные власти.
Из-за обстрела в собственном доме погиб мужчина, добавили в администрации.
Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в субботу ВСУ выпустили по городу и окрестностям 24 снаряда.
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Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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В миреНовая КаховкаХерсонская областьРоссия
 
 
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