https://ria.ru/20231002/udar-1899833096.html

ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке

ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке - РИА Новости, 02.10.2023

ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке

Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:06

2023-10-02T09:06

2023-10-02T09:14

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли дома и гражданскую инфраструктуру Новой Каховки в Херсонской области, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. "Ночью украинские террористы в очередной раз наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа. Варварские удары украинские националисты традиционно наносили по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре", — рассказали местные власти. Из-за обстрела в собственном доме погиб мужчина, добавили в администрации. Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в субботу ВСУ выпустили по городу и окрестностям 24 снаряда.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230924/pogibshaya-1898301172.html

https://ria.ru/20231002/spasenie-1899822358.html

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, херсонская область , россия